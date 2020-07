Conoce cómo revertir los hábitos más tóxicos que afectan tu energía positiva

Identificar cada uno de los malos hábitos que agotan la energía del cuerpo te ayudará a combatirlos

Una de las maneras de saber si nuestra energía positiva está siendo afectada por hábitos tóxicos es cuando nos sentimos agotados constantemente. Si bien la falta de sueño puede hacernos sentir cansados durante el día, no es normal estar fatigados a pesar de dormir bien.

La explicación podría deberse entonces a malos hábitos que actúan como vampiros de energía, por lo que identificarlos nos ayudará a combatirlos desde la raíz. A continuación reseñamos los más comunes y cómo revertirlos, según un interesante artículo de We Mystic.

Descuidar tu cuerpo espiritual y físico

El alma es igual de importante que el cuerpo físico. Debemos recordar que el cuerpo es donde se deposita el alma y si está débil difícilmente tendremos paz y armonía. No hay que descuidar ninguno de los dos, hay que mantenerlos equilibrados. Comer sano, dormir bien y hacer ejercicio nos ayudará a estar fuertes físicamente; aprender a disfrutar las bondades de la naturaleza, como los amaneceres y los árboles, fortalecerá el espíritu.

Vivir la vida de otras personas

Pareciera alentador imaginarnos en la vida de otras personas y criticar, juzgar y maldecir la de nosotros. Desear lo que otros tienen únicamente consume tu energía, además, por mucho que parezca ideal o mejor que la tuya no conoces qué hay detrás de su aparente felicidad ni por lo que tuvo que pasar para conseguir lo que tiene. Concéntrate en tu propia vida, date cuenta de lo que tienes y aprende a disfrutar tu presente.

Alimentar pensamientos obsesivos

Es fácil caer en la oscuridad de malos pensamientos y preocupaciones por cosas que no están en nuestras manos, en estos casos, la mente podría convertirse en el peor enemigo. Es difícil controlar la mente, pero no imposible. Si adquieres el hábito de meditar y convertir en positivo todos tus pensamientos cambiará tu percepción de la vida.

No aceptar los cambios

Si no pasamos por un buen momento deseamos vivir en el futuro o en el pasado. Los cambios pueden ser agradables o desagradables y hay que aceptarlos con madurez. El universo no nos envía problemas incapaces de resolver ni obstáculos imposibles de superar, claro que no serán fáciles, pero de eso se trata el aprendizaje.

Olvidas que la felicidad depende de ti

Cada quien es responsable de su propia felicidad y si alguien no lo es, no es culpa tuya. Puede sonar egoísta, pero la realidad es que no es así. Recuerda que ser felices es una elección y no depende de las demás personas.

Pensar en una cosa una y otra vez

Encasillarnos en un solo pensamiento es muy agotador y más si se trata de cosas negativas. La realidad es que no resolveremos nada si le damos muchas vueltas a un asunto, al contrario, podría convertirse en una obsesión. Es bueno descansar unos minutos del día y no pensar en nada.

Tener sentimientos negativos

Si has pasado por demasiadas cosas malas es probable que tengas sentimientos negativos. Es como cuando cometiste una equivocación y no puedes perdonarte. En el camino de la vida nos pasarán cosas difíciles todo el tiempo y cometeremos errores, lo importante será perdonarte a ti mismo y a los demás para cultivar el amor.

