Iggy Azalea revela el nombre de su hijo

La cantante ha dado a conocer esta información en una publicación en la que se le puede escuchar parloteando con su niño

El pasado mes de julio Iggy Azalea tomó completamente por sorpresa a sus fans al anunciar que se había convertido en madre de un niño cuyo nombre y edad prefirió no desvelar. En aquel momento, la artista insistió en que no había tratado de mantener a su hijo en secreto y que la única razón por la que no había anunciado públicamente su nacimiento era que compartir una “información tan importante” con el resto del mundo le resultaba angustiante.

Sin embargo, parece que en las últimas semanas ha conseguido superar sus recelos iniciales. Si bien no se siente preparada todavía como para compartir la primera imagen de su retoño, sí se ha animado al menos a desvelar el nombre que ha elegido para él: Onyx.

Iggy ha dado a conocer esta información en una publicación de su Instagram, en la que se le puede escuchar parloteando con su niño y que ha acompañado del título “Amethyst & Onyx“.

Para quienes no lo sepan, Amethyst Amelia Kelly es el verdadero nombre de la estrella de la música, que salta a la vista que ha querido elegir uno igual de inusual que el suyo para su primogénito.

Los detalles que rodearon la llegada al mundo de su pequeño aún no han trascendido ni se espera que ella decida sincerarse al respecto. La teoría que se baraja es que podría haber recurrido a una gestación subrogada para debutar en la maternidad, porque no ha trascendido ninguna foto suya embarazada, aunque tampoco puede descartarse que consiguiera marcarse un Kylie Jenner y mantener su embarazo en el más estricto secreto.

A día de hoy se cree que Iggy sigue adelante con el rapero Playboi Carti, pero no ha hecho ninguna mención al padre de su retoño en ningún momento.