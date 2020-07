La madre de soldado latino desmembrado como Vanessa Guillén: “No nos han dicho nada. Mi hijo fue asesinado”

Mientras la familia de Vanessa Guillén anuncia una reunión con el presidente, Donald Trump, para conocer más detalles sobre el asesinato de la soldado en la base texana de Fort Hood, el escándalo por los abusos y muertes de militares y la falta de una respuesta adecuada del Pentágono crece al salir a la luz un nuevo caso que aumenta la presión sobre las Fuerzas Armadas.

Enrique Román Martínez, de 21 años, fue visto por última vez el 22 de mayo, durante el fin de semana de Memorial Day, mientras acampaba con amigos en South Core Banks, en Carolina del Norte.

Una semana después de su desaparición, el Ejército informó que encontraron restos desmembrados cerca del campamento en donde se le vio por última vez con vida; los registros dentales confirmaron que se trataba del cuerpo del soldado.

Spc. Enrique Roman-Martinez signed up to protect our country—and it's heartbreaking to think a life dedicated to serving was tragically cut short.

I've asked the @USArmy for a full update & urge the public to help find justice for this hero & his family.https://t.co/oRitWU3zmh

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 14, 2020