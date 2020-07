Por terrible lesión a Gio, ‘Pollo’ Briseño ya no usa “tacos” de metal

El defensor habló el escandaloso corte que le ocasionó al jugador americanista durante el Clásico Nacional entre América y Chivas

Tras haber provocado una terrible lesión a Giovani dos Santos el defensor de Chivas Antonio ‘Pollo’ Briseño confesó que desde ese día dejó de usar tachones de metal en su calzado.

El defensor recordó el escandaloso corte que le ocasionó al jugador americanista durante el Clásico Nacional entre América y Chivas y admitió que desde entonces ha modificado su calzado y la manera de ir a pelear los balones divididos.

El pollo Briseño pidiéndole a Gio Dos Santos que sonría después de mocharle un cacho de pata pic.twitter.com/79rlQ7Qo2c — LigaMX Shitposting (@LigaMXShitpost) June 17, 2020

“Evidentemente tenemos que aprender de las situaciones. No fue la mejor entrada, sí vas cambiando la forma de juego. Tengo 26 años y debo aprender de todas las cosas, buenas o malas. Cambió el timming. Lo que sí cambié es que en Europa usaba tachones de metal y ahora uso de plástico”, explicó en conferencia.

Durante el Clásico del Apertura 2019, el ‘Pollo’ intentó recuperar el balón en una jugada contra dos Santos pero al barrese le provocó un terrible corte en el muslo que obligó al americanista a salir en camilla de la cancha.

#Clasiconacional| Pollo Briseño deja en el olvido altercado con Giovanni🚑🚨

📌Comenta que solo se concentra en ganar el clásico este jueves

📌 Resaltó que dicho altercado le ayudo a mejorar su timing como defensa.

📝 RobertoGarza| #Somos F4 pic.twitter.com/ZHayX8ew0d — Factor Cu4tro (@factorcu4tro) July 16, 2020

“La verdad ni me acordaba de eso, el enfrentar al América para mí no es normal. Estamos para ganar, para pensar en la victoria y no en lo que pasó en una jugada desafortunada”, concluyó Briseño.

