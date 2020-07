Trump presume arresto de líderes de la MS-13; se busca la pena de muerte para algunos

El presidente Donald Trump anunció el arresto de miembros clave de la pandilla internacional MS-13 en Nueva York y Nevada y adelantó que el Departamento de Justicia buscará la pena de muerte.

“Tenemos al líder de la MS-13 acusado de terrorismo, eso es lo primero”, dijo el mandatario durante una reunión en la Oficina Oval a la que asistió el fiscal general William Barr y el fiscal federal de Nevada, Nick Trutanich.

Previamente, el fiscal general Barr mostró los rostros de algunos de los detenidos y acusaciones adicionales, incluyendo Armando Eliu Melgar Díaz, alias “Blue”, a quien se considera uno de los líderes y ahora enfrenta cargos de terrorismo.

Se indicó que Melgar Díaz operaba en al menos en 13 estados, incluidos California, Texas, Arizona, Nueva York y Carolina del Sur.

Es importante señalar que “Blue” fue detenido en El Salvador en 2018, pero las autoridades estadounidenses le imputan cargos de terrorismo.

El fiscal Barr expuso la captura de otros 21 miembros de la pandilla, también conocida como Mara Salvatrucha, señalados por diversos delitos, incluidos asesinatos.

El mandatario agregó que los arrestos fueron parte de un operativo a nivel nacional contra la pandilla que nació en Los Ángeles, California, pero tiene nexos en México y Centroamérica, especialmente en El Salvador.

“Acabamos de concluir una operación histórica que condujo al arresto y acusación de docenas de miembros y salvajes líderes de la MS-13 en todo el país”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

President @realDonaldTrump: "We've just concluded a historic operation leading to the arrest and indictment of dozens of savage MS-13 members and leaders all across the country." pic.twitter.com/vnVfiAjYra

— The White House (@WhiteHouse) July 15, 2020