Video: Cinco heridos por choque en acera de restaurante latino expandido por distancia social en Queens

Un conductor chocó contra la expansión de un restaurante ecuatoriano al aire libre en la avenida Roosevelt en Queens (NYC), hiriendo a cinco personas.

El video publicado por NY1 ayer, muestra que un SUV blanco acelera por la acera y choca directo contra “12 Corazones Restaurant and Bar”, alrededor de las 9:30 p.m. del domingo 5 de julio.

El vehículo rústico golpeó a un peatón que pasaba y un comensal sentado entre las mesas y sillas colocadas justo afuera de las ventanas del restaurante.

En total, cinco personas fueron trasladadas al hospital, ninguna de ellas con lesiones que amenazan la vida, informó el diario Queens Eagle. El conductor de 63 años recibió una citación y fue liberado.

El restaurante es uno de los miles en toda la ciudad que han instalado mesas y sillas al aire libre en aceras y estacionamientos para volver a abrir, mientras que el servicio en el interior sigue prohibido desde la pandemia de coronavirus.

“Permanecí cerrado por más de tres meses, y hace poco volví a abrir y ahora esto. La verdad es que no es fácil”, dijo Samuel Zumba, dueño del local.

Driver smashes through outdoor dining area and into Jackson Heights restaurant https://t.co/DirzYJzbnV

— George Falero (@FaleroGeorge) July 9, 2020