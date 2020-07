VIDEO: Shaquille O’Neal se detuvo para ayudar a víctimas de accidente automovilístico en Florida

Shaquille O’Neal mostró lo ‘buen samaritano’ que es después de presenciar un accidente automovilístico en una carretera en Florida, y detenerse para ayudar a las víctimas.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Alachua, un conductor estrelló su vehículo en la carretera el lunes, y después de que la leyenda de la NBA fue testigo del choque, se puso en acción para ayudar.

Shaq, que tiene una casa cerca, fue captado en video. El Departamento del Sheriff compartió el clip en su página de Facebook, diciendo: “Ayer, Shaquille O’Neal estaba viajando por el condado de Alachua en la I-75 cuando fue testigo de un accidente. Se detuvo para verificar el bienestar del conductor y se quedó hasta la policía llegó”.

You never know what good samaritan will show up in your time of need. Thank you @shaq for your service #LawEnforcement pic.twitter.com/q3j0KImifu

— Alachua Co. Sheriff (@AlachuaSheriff) July 14, 2020