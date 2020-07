Agenda digital: diversión desde casa

Conciertos en línea y actividades culturales para toda la familia forman parte de la agenda

Programación del Museo de la Ciudad de Nueva York

El Museo de la Ciudad de Nueva York se complace en anunciar su reapertura el 23 de julio y su programación de eventos para el mes, que contará con una combinación de ofertas educativas y de entretenimiento, incluyendo su serie livestream.

Únase al MCNY en vivo desde su hogar con la nueva serie, “Curadores desde el sofá”. El 22 de Julio, 1:30 PM ET: La curadora en jefe de MCNY, Sarah Henry, se sienta con figuras de alto perfil conectadas a la exposición en curso del Museo, Nueva York at Its Core. Gratis

El 28 de julio, una charla virtual de Mellon Fellow Capstone: ¿delincuentes entre nosotros? Huellas digitales y antecedentes penales en la ciudad de Nueva York de 1930. De 5 a 6:30 PM ET. Gratis con reservación.

Y sea parte de una serie de manualidades de verano MCNY con PROYECTO K!D. Todos los miércoles hasta el 5 de agosto, a la 1 p.m. ET, gratis pero se recomienda hacer reserva. Toda la información en: www.mcny.org/

_________________________________________________

Festival de cine colombiano

Debido a la pandemia, la edición 2020 del Festival de cine colombiano de Nueva York se efectuará en línea. A partir de hoy y hasta el 23 de julio, lo mejor de la cinematografía de ese país se podrá ver en cualquier parte del mundo a través de la plataforma Boonet.

El festival incluye tanto estrenos como filmes clásicos de la cinematografía colombiana. La apertura de este evento estará a cargo de la película “Botero”, que repasa la vida y obra del artista plástico más sobresaliente de esa nación. Esta obra se podrá ver a las 4:30 pm, hora del Este, en el sitio oficial del festival. El costo es de 20 dólares. El resto de las obras, 14 en total, se transmitirán a lo largo de la semana con horarios diversos. El precio para cada función es de 7.50 dólares. Más informes en colfilmny.com.

Concierto con Camila

Hace unos días, la banda de música romántica Camila estrenó “Luz”, un tema con el que ha impresionado a sus millones de seguidores alrededor del mundo. Mario Domm y Pablo Hurtado grabaron esta canción en plena pandemia para incluirla en su próximo álbum, que verá la luz a finales de este año.

El dúo mexicano ahora se prepara para ofrecer un concierto en vivo a través de su página oficial de facebook (@camilamusic). Es este show interpretarán además de “Luz”, otras de sus más populares piezas, entre ellas “Mientes”, “Todo cambió” y “Te confieso”. Hoy 6 pm, horario del Pacífico.

Universal CityWalk abre sus puertas

Los amantes del popular Universal CityWalk (100 Universal City Dr., Los Angeles), la alameda al aire libre más famosa de Hollywood, ya tienen más opciones para cuando visiten el famoso bulevar al exterior de Universal Studios, el parque temático enclavado en las montañas de Hollywood.

Una serie de restaurantes ya abrieron sus puertas, todos bajo estrictas medidas de salud y de distanciamiento social. Para respetar estas reglas de higiene, hay mesas y sillas colocadas en los exteriores de los restaurantes, entre ellos Antojitos Cocina Mexicana, Bubba Gump Shrimp, Johnny Rockets y Pink’s Hot. También están abiertas las tiendas de recuerdos. Abierto todos los días de 12 a 8 pm. Los locales tienen horarios distintos, por lo que se recomienda revisar en línea la información más actualizada. Se revisará la temperatura de los visitantes a su llegada y se desinfectarás las áreas públicas con frecuencia. Más informes en universalstudioshollywood.com.

Demostración de música

En años recientes, una nueva generación de artistas mexicanos jóvenes han explorado la confluencia de ritmos tradicionales, jazz y música clásica. En El Son de la Nueva Generación: Creating New Music with Traditional Mexican Instruments, el periodista y experto en música del mundo, Betto Arcos, habla con tres músicos acerca de esta tendencia: Ik’Balam, requinto jarocho eléctrico; Pablo Emiliano, jarana tercera, y Vico Díaz, leona/bajo.

El evento tendrá lugar el viernes a las 7 pm, hora del Pacífico, y es parte de la serie de sesiones En Casa co LA Plaza, que realiza la LA Plaza de Cultura y Artes con el fin de hablar sobre lo mejor de la historia, el arte y la cultura latinas de Los Angeles. La reunión será a través Facebook Live y Zoom; para esta última se requiere registro. Más detalles en lapca.org.

Teatro en vivo

La Getty Villa presentará su primer función virtual de teatro, “The ODDyssey”, una obra que recuenta los 24 libros de Homero en cinco episodios de aproximadamente 15 a 20 minutos cada uno. Se trata de un caprichoso recuento de las aventura de Odiseo apto para todas las edades.

La presentación tendrá lugar a partir de este domingo a las 3 pm, horario del Pacífico, en el canal de Youtube del Museo Getty. La obra fue coproducida por la Troubadour Theater Company y será representada desde las casas de sus miembros debido. a las órdenes de las autoridades de permanecer aislados. Debido a las baja resolución de Zoom, “The Odyssey” es una obra al estilo retro con una variedad de música, incluyendo algunos remakes de comedias de situación. En cada episodio la audiencia podrá conversar en vivo con los Troubies vía Youtube Premiere. Luego del episodio final, se invitará a la audiencia a una fiesta en Zoom con el talento de la pieza. Todos los episodios se podrán ver en cualquier momento en la plataforma mencionada. Más detalles en getty.edu.

El Acuario abre su patio

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) tiene a disposición de los visitantes sus áreas exteriores, las que es posible visitar cumpliendo los protocolos de salud. Desde estos puntos es posible ver a los pingüinos, leones marinos, mantarrayas y muchas otras especies que habitan en este local ubicado a unos pasos de las costas de Long Beach.

Para visitar el acuario es necesario hacer reservación. Entre las áreas que estarán disponibles al público están la Harbor Terrace, que tiene vista al océano, y desde donde se ve una exhibición de peces arqueros que pueden lanzar agua de sus bocas, así como otra de peces lobo, una especie que puede vivir fuera del agua. el tanque de Moon Jelly Touch también está ubicado en la terraza. Asimismo, se puede visitar el aviario Lorikeet Forest y alimentar los periquitos, o ver la exhibición “Our Water Future”, que muestra la importancia del agua y cómo conservarla. En esa misma área se encuentra el Shark Lagoon, donde hay tiburones y mantarrayas; y en el segundo piso ver el Seals and Sea Lions Habitat y el habitat de los pingüinos June Keyes. Es necesario hacer reservación para entrar. Cada boleto tiene un costo de 12 dólares. Más informes en (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Jesse y Joy en concierto

Como cada jueves, los hermanos Jesse y Joy, quienes hace unos días dieron a conocer su tema “Aire”, ofrecerán una charla y concierto virtual en su página de Instagram (@jesseyjoy). Además de sus temas más nuevos, estos chicos cantarán canciones como “Un besito más”, “Corre” y “¿Con quién se queda el perro”. 4 pm, horario del Pacífico.