Decapitan la estatua de Jesucristo en una iglesia de Miami

Una estatua de Jesucristo fue vandalizada en una iglesia del sur de la Florida, un acto que ha dejado consternados a los feligreses mientras que la policía está investigando quién está detrás de esto.

El lugar sagrado de West Kendall fue golpeado con odio y destrucción. Una estatua de Jesucrito fue encontrada decapitada el miércoles. El diácono Edivaldo da Saliva encontró el monumento del Buen Pastor en la iglesia sin cabeza. La figura también cayó de su pedestal.

Te puede interesar: Un periodista de Miami se juega la vida para demostrar que es imposible hacer deporte con mascarilla

Church members searching for answers after status of Jesus Christ is decapitatedhttps://t.co/ynFHx3x8Ma

— Eric Yutzy (@EricYutzyWPLG) July 16, 2020