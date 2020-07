El lamentable video de tres pasajeras atacando a empleadas de Spirit en un aeropuerto de Miami

Tres empleados de Spirit Airlines resultaron durante un ataque por parte de tres mujeres que fue captado en video en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Según la compañía aérea, los tres empleados sufrieron heridas leves cuando las tres jóvenes “se volvieron combativas a causa del retraso de un vuelo”.

De acuerdo a los informes de arresto de la Oficina del Sheriff del condado de Broward, las tres mujeres golpearon a los empleados de la aerolínea con “artículos diverso, como teléfonos, zapatos, botellas de agua llena, letreros de metal y comida rápida”.

