Michelle Obama tendrá su propio un podcast en Spotify

Este jueves la ex primera dama Michelle Obama anunció que será la anfitriona de su propio podcast “The Michelle Obama Podcast” que será transmitido de manera exclusiva en la plataforma Spotify.

El programa será producido por la compañía Higher Ground Productions, que es propiedad de la familia Obama y que anunció su asociación con la plataforma de música a principios de junio según informó The Verge. El nuevo show se estrenará el próximo 29 de julio, y un nuevo episodio será difundido cada siete días.

El anuncio fue realizado en la cuenta de Twitter de Michelle Obama: “ha sido un año difícil y espero que este podcast nos ayude a explorar lo que estamos viviendo para entablar nuevas conversaciones con nuestros seres queridos”, escribió Michelle.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020