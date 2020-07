Despiden con honores militares a la soldado Vanessa Guillén en la base donde fue brutalmente asesinada

View this post on Instagram

Familiares de la soldado #VanessaGuillén llegaron a la base militar de #FortHood, #Texas, en donde el Ejército realiza una ceremonia en tributo a la joven latina, quien prestaba servicio cuando fue brutalmente asesinada. Los investigadores comunicaron que Vanessa murió tras recibir una serie de golpes contundentes en el cuerpo. Sus restos fueron hallados cerca a la base militar a comienzos de julio. La familia de la soldado de 20 años alegó que la acosaban sexualmente en la base militar. La falta de respuestas tras su desaparición provocó protestas y la indignación de miembros de la comunidad, activistas y políticos. Haz clic en el link de nuestra biografía para leer más detalles. 🎥 @edgarmunozs #JusticeForVanessaGuillen #VanessaGuillen