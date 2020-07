La ciudad de Nueva York entrará el lunes en la fase 4 de reapertura, pero a medias

El alcalde De Blasio y el gobernador Cuomo anunciaron que la Gran Manzana pasará a una nueva etapa con actividades exteriores, pero restaurantes interiores, museos y centros comerciales deberán esperar para evitar un resurgimiento del COVID-19

La ciudad de Nueva York entrará a partir del próximo lunes en la Fase 4 de su proceso de reapertura, sumándose así al resto de localidades del estado que llevan varios días en esa etapa, pero será un inicio a medias. A diferencia del resto de regiones, la Gran Manzana no reactivará todas las industrias que la normativa emitida por las autoridades estatales sobre la Fase 4 permiten.

Así lo confirmó este viernes el gobernador Andrew Cuomo, tras anunciar que los cinco condados ya tienen luz verde para dejar atrás la Fase 3, pero con restricciones, especialmente en espacios interiores.

“Nueva York ha sido autorizada para ingresar a la Fase 4 de reapertura a partir del lunes 20 de julio. Pero no incluirá actividades en interiores en centros comerciales, restaurantes o instituciones culturales en este momento”, advirtió el mandatario estatal, explicando que han optado por tener un compas de espera para reabrir en su totalidad varias industrias como la de los negocios de comida, ante el temor de que que ocurra un resurgimiento del brote.

“Estoy muy orgulloso de lo que han hecho los neoyorquinos. Pero debemos seguir en alerta”, destacó Cuomo, tras advertir que la batalla contra el COVID-19 va por buen camino y no permitirán que por medidas aceleradas, todo lo logrado se eche por la borda.

El líder demócrata mencionó con optimismo que a nivel estatal el número de contagios sigue siendo bastante bajo, con 0.99% de casos positivos es decir, 776 neoyorquinos, entre 78,239 pruebas que se realizaron en las últimas 24 horas.

“El total de hospitalizaciones bajó a 765, pero tristemente ayer hubo 10 fatalidades por el COVID-19“, agregó el Gobernador, quien admitió su enorme preocupación ante una eventual segunda ola del brote.

“Lo que realmente estamos viendo ahora es el potencial de una segunda ola, no la segunda ola que discutimos originalmente… esta segunda ola sería hecha por el hombre, no hecha por la Madre Naturaleza. No sería mutación del virus. Sería una ola que viene del oeste y del sur, una ola del sudoeste que regresa a Nueva York por el aumento en los otros estados. Somos dolorosamente conscientes ahora de que un brote en cualquier lugar es un brote en todas partes”, dijo el mandatario.

“Ahora, la segunda ola es entender esa lección, el virus está en Arizona y en Texas y está aumentando en todos los estados del país y el virus se subirá a un avión en uno de esos estados y vendrá a Nueva York, o el virus entrará en un automóvil y conducirá a Nueva York, o se subirá al tren y entrará en la estación Penn en Nueva York, y eso es casi inevitable”, alertó Cuomo.

De Blasio anuncia restricciones

Horas antes, el alcalde Bill de Blasio había confirmado también el inicio de la Fase 4 de la Gran Manzana con restricciones.

Aunque la nueva fase incluye la apertura de universidades, escuelas, lugares de entretenimiento interior y exterior y el regreso de competencias deportivas como béisbol, fútbol y otras disciplinas profesionales, el mandatario municipal advirtió que todas aquellas actividades interiores tendrán que esperar, tal y como le explicó el Gobernador. El servicio de mesas adentro en restaurantes permanecerá cerrado.

“Estamos avanzando a la fase cuatro el lunes (…) Queremos que las personas vuelvan a trabajar. Queremos que las personas recuperen sus medios de vida. Queremos recuperar nuestra ciudad, pero la seguridad y la salud siempre son las primeras. Entonces, en la fase cuatro, nos centraremos primero en el exterior”, dijo De Blasio, anunciando que su programa de restaurantes abiertos no terminará en septiembre, como se había pautado originalmente, sino el 31 de octubre.

“Al aire libre se ha demostrado que es el área donde vemos que muchas cosas funcionan con éxito. Entonces, vamos a reiniciar las actividades de arte y entretenimiento al aire libre de bajo riesgo. Esto significa cosas como jardines botánicos y zoológicos, por ejemplo. Pueden reabrir, pero a capacidad reducida, 33 por ciento de capacidad”, dijo el Alcalde. “La producción de películas, programas de televisión, pueden continuar. Obviamente, algo que nos importa a muchos: los deportes regresan pero, una vez más, sin audiencias. Lo veremos por televisión”.

COVID-19 controlado en NYC

El mandatario reveló que las cifras sobre el coronavirus en la Gran Manzana siguen manteniéndose controladas, con el 2% de contagios en el último día, 75 nuevas hospitalizaciones y 314 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, pero advirtió que no se puede bajar la guardia.

“En el interior es donde tenemos preocupaciones“, dijo el Alcalde. “Algunas actividades no se reanudarán en la fase cuatro, ciertamente no de inmediato. Y eso sigue siendo, en primer lugar, los comedores interiores. Eso podría haber comenzado antes. Hemos dicho que eso no está sucediendo. Eso sigue sin suceder. Eso es de muy alto riesgo. Museos, todavía no. Centros comerciales, todavía no“.

Y aunque no reveló una posible fecha de reapertura de esas industrias y lugares, De Blasio anticipó que para llegar a ese punto estarán mirando todos los detalles de la reactivación con lupa.

“Tenemos que encontrar un equilibrio y tenemos tiempo para ver la evidencia, ver lo que está sucediendo en todo el país, ver lo que está sucediendo aquí en esta ciudad y tomar más decisiones sobre algunas de estas piezas y lo haremos con mucho cuidado con el estado de Nueva York”, dijo el Alcalde, instando a los neoyorquinos a hacer su parte y no aflojar normas básicas de protección, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social. “Sigamos enfocados, seamos disciplinados. Tenemos que seguir trayendo a esta ciudad de regreso, pero eso nos llevará a todos a desempeñar nuestro papel“.

De Blasio anunció la adición de 26 nuevas calles al programa Calles Abiertas, para un total de 40, que no tendrán acceso de automóviles los viernes de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., y los sábados y domingos, desde el mediodía hasta las 11:00 p.m., a fin de instalar mesas de negocios afuera, que los ayuden con sus ingresos.

Sobre la advertencia que hizo Cuomo de quitarles las licencias de venta de alcohol a bares y restaurantes que no cumplan las normas, contrario al Gobernador, De Blasio aseguró que considera que la gran mayoría de sitio está respetando las reglas, pero instó a todos a mantenerlas. Entre ellas, se anunció que no podrá venderse bebidas alcohólicas si no se ordena comida.

Decisión agridulce para trabajadores

Claudio Tomax, dueño del restaurante The New Portales, de Astoria, aseguró que aunque estos meses han sido muy duros para todos, apoya la decisión del Alcalde y el Gobernador de no abrir todavía los espacios interiores para comer.

“Nosotros afortunadamente hemos podido mantenernos, gracias a los deliveries. Sabemos que las mesas adentro pueden de cierta forma ayudar con más ingresos, pero creo que es importante que hagamos las cosas bien, paso a paso, sin acelerarnos, y con mucha responsabilidad“, aseguró el mexicano, advirtiendo que lo más importante es la seguridad.

“Yo tengo un hijo que es paramédico y me cuenta todo lo que tiene que ver transportando y ayudando a personas que se enferman, y creo que debemos hacer nuestra parte para mantenernos sanos todos. Es duro ver que hay negocios que han cerrado, pero tenemos que ir paso a paso”, agregó Tomax, advirtiendo que la Ciudad debería ofrecer más ayudas a los negocios que están en apuros, como créditos sin ningún interes.

Sonia Bonilla, quien trabaja en un restaurante a pocas cuadras de allí, se mostró preocupada por el anuncio sobre los restaurantes y pidió más apoyo del Estado y la Ciudad.

“Yo tenía la fe de que iban a abrir las mesas adentro el próximo lunes, pero esto me llena de más angustia, porque afuera no estamos haciendo ni la cuarta parte de dinero, entonces lo que uno esperaría es que nos dieran al menos un cheque extra para poder seguir sobreviviendo, porque a nosotros los inmigrantes (indocumentados) no nos quieren dar nada“, comentó la ecuatoriana.

¿Qué industrias de la Fase 4 tienen permiso para abrir en NYC?

Educación universitaria: sí, pero ahora están en vacaciones

Escuelas de Pre-escolar a grado 12: sí, pero ahora están en vacaciones de verano

Arte y entretenimiento al aire libre de bajo riesgo como zoológicos y jardínes botánicos: Sí

Arte y entretenimiento interior de bajo riesgo como visita a museos: No

Producción de medios y películas en la ciudad: sí

Competiciones deportivas profesionales sin aficionados: sí

Centros comerciales: No

Restaurantes en espacios interiores: No

Cifras coronavirus en NY