Luz Elena González baila sensualmente usando un minibikini estampado

Ya sea en su casa o en la playa, la actriz siempre luce espectacular

La cuarentena ha terminado para Luz Elena González, ya que pasó varios días en Acapulco disfrutando del sol y hasta ejercitándose, lo cual presumió en su cuenta de Instagram.

La actriz ha causado sensación entre sus fans por un video que publicó recientemente en sus historias, en el cual usa un minibikini estampado y baila sensualmente al ritmo del tema “What’s love got to do with it” de Tina Turner.

En poco más de cuatro meses Luz Elena ha retomado su faceta de modelo, y aprovecha uno de los pasillos de su casa para lucir varios atuendos, entre los que han destacado un sexy vestido rosa y otro de color negro, que dejó al descubierto su espalda.

