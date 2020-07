Arrestan a ladrón de Nueva York especializado en atacar a visitantes de cementerios

Todd Scott Allen, residente de Brooklyn (NYC), fue arrestado y acusado de robar a un anciano mientras visitaba una tumba en un cementerio de Passaic (NJ), y al parecer ha hecho lo mismo con otras víctimas.

El robo por lo que fue acusado ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. el 12 de junio en el cementerio East Ridgelawn de Main Avenue en Clifton, según la policía.

La víctima de 77 años denunció que un atacante lo amenazó, lo empujó al suelo y luego entró en su vehículo, le quitó la billetera y el teléfono celular.

El ladrón luego usó las tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras fraudulentas en el condado Bergen, informó NJ.com

El sospechoso de 57 años fue acusado de robo con lesiones corporales, entre otros cargos.

La policía luego dijo que han vinculado a Allen con otros robos de cementerios en el norte de Nueva Jersey.

