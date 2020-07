Enrique Borja pidió ayuda a un expresidente de México para no jugar en el América

El delantero quería permanecer en los Pumas con un aumento de sueldo

El fichaje de Enrique Borja de Pumas al América en el año de 1969, ha sido uno de los más polémicos en el fútbol mexicano ya que el jugador no quería ir a su nuevo club.

El presidente del cuadro felino en aquel entonces, Andrade Pradillo, se negaba a darle un aumento de sueldo a Borja, lo cual provocó una disputa entre ambos.

“El presidente del equipo me dice que los profesores no pueden ganar menos que los jugadores, yo le dije con todo el respeto que me merece, los profesores debían también estar muy bien pagados. Pasa algo curioso, pero más que eso, triste y molesto, salió en un periódico, que el presidente decía que si a mí me daban cinco pesos más, él presentaba su renuncia. Me dio mucho coraje porque no se trataba solo de mí, sino de todos los que tenemos el sueño de jugar futbol y ganar dinero también”, relató Enrique Borja para Milenio.

Tras este episodio, el directivo decidió venderlo al América, lo que el jugador rechazó e incluso buscó al entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, para que lo ayudara a detener el traspaso.

“Me dijo, ‘no te preocupes, se te dará un aumento razonable, nada más que te quiere ver Guillermo Cañedo’. A Guillermo lo conocía porque era presidente de la Federación, y sabía que era presidente del América… No me lo esperaba, menos hablando con el doctor en la mañana. Le respondo a Cañedo, ‘Don Guillermo, para mí es un honor, pero yo no soy un costal de papas’. Hablé con el rector, no pudo arreglar nada, platicando con mis papás me dicen que por qué no iba a ver a Gustavo Díaz Ordaz, quien era el Presidente de México, llevaba buena relación con él porque lo fuimos a ver después del Mundial del 66”, relató.

Aunque el mandatario mexicano no pudo ayudarlo, sí intentó cambiar las cosas para los futbolistas mexicanos de aquellos tiempos.

“Me dijo, ‘voy a mandar una iniciativa de ley para que se le dé un porcentaje a los jugadores en el terreno profesional’. Salió esa iniciativa de ley que hasta la fecha no la usan, pero sigue vigente, en que le tocaba un porcentaje a los jugadores en la trasferencias de los equipos. Ahora ya tienen los jugadores un porcentaje de 10 o 15 por ciento, aunque a mí en ese momento no me tocó nada”, contó Borja.

El goleador no tuvo de otra más que ir al América y recuerda con cariño las palabras que le dio el expresidente.

“Le conté mi situación y me respondió, ‘no te preocupes, te vas a sentir muy feliz en América, te brindo mi amistad, te queremos mucho, eres un muchacho de selección nacional’. Me dijo cosas muy bonitas, quiero decir que para mí, Emilio Azcárraga, después de mi papá, fue la persona más importante en mi vida y en mi trayectoria. Una cosa que comenzó por un momento difícil se convirtió en una cosa hermosísima”, apuntó.