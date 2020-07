“Mi hijo es un gran estafador”: madre de falso bombero que extorsionaba negocios en Nueva York

Robert Schnepf fue detenido por un supuesto historial de fraude haciéndose pasar por un teniente de EMS del Cuerpo de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Schnepf, de 45 años, fue visto usando un uniforme e insignia de teniente de EMS, y se cree que estafó a numerosas empresas en Staten Island mientras lo usaba, usufructuando dinero, bienes y servicios, según FDNY.

“Es un abuso total de la confianza pública que alguien se haga pasar por un servidor público”, dijo el comisionado Daniel Nigro, citado por Pix11.

“Los miembros de este Departamento están orgullosos de representar una agencia con la que las personas pueden contar en su momento de necesidad. Nosotros y nuestros socios en la oficina del fiscal y las fuerzas del orden no toleraremos ninguna situación en la que alguien de la comunidad se represente falsamente para beneficio personal”, denunció Niro, y agregó que Schnepf usaba el alias “Teniente Hart”.

Schnepf tiene un historial de fraudes que incluso han sido titulares de prensa. En 200 una mujer contratada para ser su asistente personal afirmó que le pidió hacer un trámite bancario falso, por lo que renunció y él nunca le pagó.

“Es un gran estafador”, dijo su madre en una entrevista previa con Pix11.

En 2017, Schnepf supuestamente fue contratado para renovar la casa de un hombre de Nueva Jersey, pero no tenía la documentación adecuada, según el propietario. Supuestamente huyó con el dinero que le dieron para renovar la casa, sin hacer el trabajo.

IN CUSTODY: Robert Schnepf was featured recently for #FugitiveFriday. Our Fugitive Apprehension Unit w/ U.S. Marshals FL Regional Fugitive Task Force worked tirelessly to track him down to NYC. Today, Schnepf was taken into custody and now awaits extradition to SRQ! #InCustody pic.twitter.com/w66ktOXCG0

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) December 12, 2019