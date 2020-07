Ana Bárbara comparte cómo le entregó el anillo de compromiso su novio, Ángel Muñoz: “No me lo esperaba”

La cantante relató que sus hijos apoyaron la propuesta y la animaron a dar el sí

A través de un video en YouTube, la cantante Ana Bárbara compartió detalles de cómo su novio, Ángel Muñoz, le dio el anillo de compromiso tras seis años de noviazgo.

“Llegué de trabajar, estaban tres de mis hijos (Chema, Jerónimo y Emiliano) conmigo y bueno, obviamente Ángel que tenía una sorpresa. Ellos habían planeado más o menos todo durante mi ausencia“, recordó.

“Ángel tiene un traje de Iron Man, muy parecido al que sale a las películas, y cuando lo estaba arreglando y enciende las luces y todo, de repente cuando levanta la máscara con un control remoto me dice: ‘Mira, ¿ya viste?’, y yo: ‘¿Qué tiene? Tiene algo negro’ iba a meter la mano, y él me dice: ‘Mira’. Saca la caja, saca el anillo y no les puedo decir mi emoción, la manera en la que me sorprendí, porque no me lo esperaba en ese momento“, compartió la intérprete de “Una Trampa Maldita”.

Relató que sus hijos apoyaron la propuesta y la animaron a darle el sí.

“La tercera es la vencida, mamá“, gritó su hijo Emiliano.

La estrella de Tengo Talento, Mucho Talento invitó a sus retoños a compartir cómo habían vivido ellos la experiencia.

“Era muy original y muy fancy. Yo me imaginaba a Ángel con un traje muy elegante así sacando la caja: ‘¿te quisieras casar conmigo?’“, dijo uno de ellos.

La artista aprovechó el video para cantar una canción mientras tocaba la guitarra.

El viernes, Ana Bárbara compartió una fotografía con su anillo de compromiso.

“¡Dije que sí! Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría “MI CORAZÓN ME DICE SÍ“, escribió la artista.

“Quiero subrayar mi agradecimiento y mi amor a Ángel por todos estos años de comprensión”, agregó la artista.

En el 2000, Ana Bárbara se involucró sentimentalmente con el empresario Édgar Gallardo, con quien tuvo a su primer hijo, Emiliano.

Luego de su separación de Gallardo se casó con José María Fernández “El Pirru”, de cuya relación nació su segundo hijo, José María, en el 2006.

Tras su divorcio, tuvo un tercer hijo aunque por inseminación artificial, Jerónimo, en el 2011, cuyo padre es el cantante Reyli Barba.