Una pareja de Kentucky está bajo arresto domiciliario después de dar positivo por COVID-19

Te contamos por qué esta pareja tiene hasta grilletes electrónicos puestos

Una pareja de Kentucky está bajo arresto domiciliario después de que uno de ellos dio positivo por coronavirus y se negó a firmar unos documentos de auto cuarentena.

Elizabeth Linscott se hizo la prueba de COVID-19 porque planeaba visitar a sus padres.

“Mis abuelos también querían verme, así que solo para asegurarme de que, si tuviese un resultado negativo, estarían bien, y todo estaría bien”, dijo Linscott.

Después de dar positivo pero sin mostrar ningún síntoma, Linscott dijo que el departamento de salud la contactó y le pidieron que firmara unos documentos.

“Estuve de acuerdo en llamar al Departamento de Salud si iba a salir. Llamaría al Departamento de Salud si iba a salir de mi casa por cualquier motivo”, dijo Elizabeth a ABC 30.

Pero, ella eligió no firmar los documentos.

“Recibí un mensaje de ellos, un mensaje de texto que decía que, debido a mi negativa a firmar, esto se intensificará y la policía estará involucrada”, dijo Elizabeth.

Más tarde esa semana, el sheriff del condado saludó al esposo de Linscott, Isaiah, en la puerta de su casa.

“Abro la puerta, y hay como ocho personas diferentes, cinco autos diferentes, y estoy como ‘¿qué diablos está pasando?’ Este tipo está en un traje con una máscara. Es el tipo del Departamento de Salud, y tienen tres papeles para nosotros. Para mí, ella y mi hija “, dijo Isaiah.

A la pareja se le ordenó usar monitores de tobillo. Si viajan más de 200 pies, se notificará a la policía.

“No robamos una tienda. No robamos algo. No golpeamos y corrimos. No hicimos nada malo”, dijo Linscott.

La pareja dijo que nunca se negaron a la cuarentena. Simplemente no estaban de acuerdo con la redacción de los documentos.

¨Y eso es exactamente lo que el Director del Departamento de Salud Pública le dijo al juez, que me negaba a ponerme en cuarentena por esto, y ‘ese no es el caso en absoluto. Nunca dije eso'”, dijo Elizabeth a ABC 30.

Elizabeth Linscott dijo que incluso sin el monitor de tobillo, ella había planeado ser cautelosa, y si hubiera necesitado atención médica, habría informado a los trabajadores de la salud que estaba infectada con el virus.