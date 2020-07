VIDEO: Captan momento en que un oso se acerca a tres mujeres en parque ecológico de México

A través de redes sociales fue difundido un video en el que se muestra el momento en que un oso negro se acerca a tres mujeres que visitaban un parque ecológico en México.

En la grabación de menos de un minuto se ve cuando el joven ejemplar de oso se acerca para olfatear a una de las mujeres, mientras ellas permanecen inmóviles y los espectadores a su alrededor les piden que se mantengan tranquilas.

Oh. my. goodness. She’s a rock.

I want this girl in my foxhole… pic.twitter.com/4oT67HFKPg

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020