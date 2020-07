Boricuas en NYC: “Ahora nosotros vivimos la angustia por nuestra gente en Florida por el COVID-19”

Los condados con más puertorriqueños en Nueva York, Florida y Nueva Jersey con altas tasas de contagios por COVID-19, según un informe

“Los papeles ahora se invirtieron. Mi hijo que vive en Orlando estaba en pánico por mí cuando el coronavirus estaba en su pico más alto aquí en Nueva York. Ahora los boricuas que tenemos familia allá, somos los que vivimos esa misma angustia”.

El comentario anterior de la ponceña Lidia Santiago de 73 años, en una calle de El Barrio (East Harlem), reúne las emociones de la diáspora puertorriqueña en la Gran Manzana, que por definición mantiene lazos muy fuertes con sus familiares y amigos que de manera mayoritaria residen en Florida, en donde el pasado fin de semana se reportaron 15,300 contagios en un solo día, el mayor registro en el país.

El récord lo tenía Nueva York con 12,274 casos, el pasado 4 de abril.

“Yo estuve todos estos meses encerrada. Mi hijo que vive en Florida en donde ahora el asunto está candela, me decía que no saliera. Ahora esa caja de pandora que es ese virus los está azotando a ellos, mientras que aquí ya está más o menos controlado. Pero no podemos cantar victoria”, comentó Santiago.

Mientras Florida vive una tasa muy elevada de contagios y muertes asociadas con el COVID-19, el pasado domingo el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) informó que se reportó el primer día sin decesos vinculados con la pandemia, desde el pasado 11 de marzo.

“A los boricuas nos costó mucho esto”

La boricua Josefina Maldonado de 75 años, salió a tomar aire por primera vez este lunes, desde que estuvo en cuarentena absoluta cuando la ciudad de Nueva York era el epicentro del coronavirus.

“Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron las autoridades de poner en cuarentena y tomar controles con los que vienen de otros estados. A nosotros nos costó mucho esto y más aún aquí a los boricuas en El Barrio en donde murió mucha gente”, contó Josefina quien desde hace 48 años vino de Mayagüez y nunca más ha regresado.

La preocupación de esta residente de El Barrio tiene sentido. De los 40 códigos postales del condado de Manhattan, el 10029, sigue resaltando con un color más intenso en las estadísticas del DOHMH, por ser el vecindario más afectado por la pandemia.

El 52.1% de los residentes de este vecindario del Alto Manhattan se identifican como latinos en el Censo 2010 y de ese grupo el 27.7% como puertorriqueño. Una proporción que ha descendido en los últimos años.

Centenares de isleños que vienen abandonado la Gran Manzana desde los años 70, buscando mejores oportunidades en otros estados menos costosos, han encontrado mayoritariamente en Florida un destino para su desarrollo laboral y comercial.

“Nos pegó fuerte”

“Es difícil encontrar a alguien aquí en El Barrio que no tenga un hijo, un sobrino o una tía en Florida. Yo cuando por televisión vi esas playas repletas allá, le dije a mis dos hermanos que por favor se encerraran, que este virus no es juego. Ellos se mudaron a Tampa porque el huracán María los dejó en la calle”, compartió Miguel Herrera quien asegura que miles de boricuas se refugiaron en ese estado huyendo de “todas” las crisis.

“Hay una oleda de gente que se vino por la crisis económica, por María y por los terremotos. Antes era aquí en Nueva York y Nueva Jersey nuestro destino natural, pero con todo tan caro aquí y además el invierno, uno los orienta y les dice que se vayan a otros estados más baratos como Florida”, dice el señor Herrera, de 65 años, quien desde su juventud reside en la Avenida Lexington y la calle 116.

De hecho, Florida registra la mayor cantidad de evacuados portorriqueños en 2017 como consecuencia de los embates del huracán con 18,013 desplazamientos, seguido por Nueva York con 3,683.

Por su parte, este lunes luego de conocerse las noticias de cómo el número de afectados por COVID-19 se ha disparado de manera exponencial en Florida, el boricua Robert Henández de 66 años, también residente de El Barrio, decidió llamar a sus dos hermanas que viven en Miami.

“Ellas están bien. Tienen la orden de mantenerse encerradas y cuidarse. Aquí los boricuas hemos sufrido mucho con esta pandemia, además por la pérdida de trabajos, a nosotros nos pegó fuerte. Y esto está lejos de terminarse. Se tranquilizó aquí en Nueva York y ahora se alborotó en otros estados”, concluyó.

Más vulnerables aquí y allá

Un cruce de datos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), hasta el pasado 31 de mayo, concluyó que las zonas geográficas urbanas más azotadas por el COVID-19, coinciden con localidades donde hay mayor proporción de boricuas en Estados Unidos.

El análisis revela las tasas de contagios y muertes en los 594 condados de Estados Unidos con más de 100,000 habitantes.

“Las poblaciones puertorriqueñas en Estados Unidos viven principalmente en áreas urbanas, según datos del Censo. En estos condados, los boricuas tienden a enfrentar retos específicos, como – por ejemplo – ser considerados una minoría racial, alto nivel de desempleo y limitaciones en el manejo del inglés”, especifica el reporte de CPI.

Los condados con más puertorriqueños en Florida, Nueva York y Nueva Jersey, son también los de mayor vulnerabilidad social al compararse con el resto de los condados de estos estados, precisó la investigación.

Boricuas en NY y Florida