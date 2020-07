Dua Lipa genera polémica por su última publicación en redes sociales

Algunos usuarios han acusado a la cantante de ultra-derechista y hasta "nazi"

Dua Lipa generó una fuerte polémica en las redes sociales, luego de tuitear sobre los albanokosovares. La postura de la cantante inició un debate y, mientras algunos la criticaron por considerar que apoya una lucha terrorista, otros la apoyaron y apuntaron contra Serbia por la guerra de Kosovo.

Ayer por la noche, Lipa escribió en su cuenta de Twitter: “Autóctono: adjetivo (de un habitante de un lugar) indígena, más que descendiente de inmigrantes o colonos”, dando a entender que los habitantes autóctonos no son los hijos de inmigrantes, si no los indígenas. Además, acompañó el tuit con una foto de un mapa de Albania, que excede los límites actuales del territorio nacional e incluye a Kosovo.

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4 — DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020

La cantante de 24 años nació en Londres, hija de refugiados albano-kosovares que luego volvieron a Pristina, en Kosovo, cuando la pequeña tenía 11 años.

Rápidamente el tuit se volvió viral y superó los 23 mil ‘Me Gusta’, aunque algunos seguidores vincularon a Lipa con la ideología nacionalista de la “Gran Albania”. Un usuario le respondió: “Tu defensa del proyecto nacionalista y expansionista extremo de la Gran Albania muestra que tu mente está envenenada. ¡Los que lucharon por su sueño enfermo fueron considerados terroristas por el Departamento de Estado, y su líder fue recientemente acusado de crímenes de guerra!”.

Your advocacy for the extreme nationalist & expansionist project of Greater Albania shows that your mind is poisoned. Those who fought for your sick dream were designated terrorists by the State Department, their leader recently charged with war crimes. #NoToTerrorism — Boris Malagurski (@malagurski) July 19, 2020

Otros usuarios, en cambio, celebraron el tuit y apoyaron a la artista, como Team Albanians (equipo albanés), que le escribió: “¡Este tweet no es un discurso de odio! Dua está desacreditando las peligrosas afirmaciones de extrema derecha de que los albaneses no son indígenas en los Balcanes. Esta misma ideología incluso ha sido utilizada por Serbia para justificar el genocidio. Guerra de Kosovo: 1 millón de refugiados, 11,000 muertos y más de 20,000 violaciones”.

This tweet is not hate speech! Dua is debunking the dangerous far-right claims that Albanians are not indigenous people in the Balkans. This same ideology has even been used by Serbia to justify genocide. Kosovo War: 1M refugees, 11K killed and over 20K raped. #NeverForget pic.twitter.com/jAGAp6CGiY — Team Albanians (@TeamAlbanians) July 19, 2020

Un seguidor le respondió: “El pueblo albanés es uno de los más antiguos de la civilización europea. Somos descendientes de los ilirios, hablamos uno de los idiomas más antiguos del mundo, un idioma indoeuropeo paleo-balcánico, luchamos por Kosovo, que fue robado, y Kosovo es Albania“.