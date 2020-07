Hospitalizaciones por coronavirus en California han aumentado 16% en los últimos 14 días

En una conferencia de prensa el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que las hospitalizaciones en el estado siguen aumentado aunque a un ritmo un poco menor que hace algunas semanas.

“Hemos visto un incremento de 16% en los últimos 14 días, sin embargo, es una disminución al mismo tiempo”, dijo Newsom al comprar las estadísticas de esta semana con las presentadas el lunes 6 de julio cuando el estado reportaba un incremento de 50% durante un mismo periodo de 14 días.

YOU have the power to slow the spread of #COVID19.

Be smart. Do your part. https://t.co/Bv7r51auou

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 20, 2020