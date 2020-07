Piden a Trader Joe’s que cambie los nombres de algunos productos por considerarlos racistas

Más de 1,700 personas han firmado una petición para que Trader Joe’s cambie el nombre de algunos de sus productos alimenticios internacionales. Y es que se considera que la cadena de supermercados está utilizando nombres racistas en dichos alimentos, de acuerdo con CNN.

“La cadena de supermercados etiqueta algunos de sus alimentos étnicos con modificaciones del (nombre) ‘Joe’ que oculta una narrativa de exotismo que perpetúa los estereotipos dañinos”, dice la petición.

El problema que apunta la petición es que Trader Joe’s tiene diferentes productos originarios de otros países a los que les cambia el nombre para hacer referencia a dicho origen.

Por ejemplo, a los productos que trae de China, les pone el nombre de ‘Trader Ming’s’; a sus productos de medio oriente, les llama ‘Arabian Joe’; y a los productos que trae de México, les pone el nombre de ‘Trader José’.

A petition is asking Trader Joe’s to "remove racist branding and packaging from its stores," including food items carrying the names Trader Ming’s, Trader José and Trader Giotto’s. The supermarket chain said it was in the process of phasing them out. https://t.co/DtaEBGCVmB

— The New York Times (@nytimes) July 20, 2020