Susana Rentería sale a correr usando un sexy atuendo e impacta por su abdomen de acero

View this post on Instagram

G L U T E O S 🍑 12 reps sentadilla isométrica ( pesa rusa 8 kg )después de la rep 12 quedarse 10 seg abajo y posteriormente hacer 10 reps más cortas y rápidas ! Cambiamos el peso a uno más ligero ( 4 kg ) realizar 50 sentadillas ! Colocarse la liga a la altura de los tobillos formar una L con los pies y patada hacia atrás 25 reps de cada pierna . Hasta AQUÍ es el 1er circuito esto 4 veces ( solo son 2 circuitos cada uno 4 veces) @lolita_aca 🤍 #fitnessmotivation #fitgirl #squats #legday