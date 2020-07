Trump no subirá al montículo: El ‘Zar Anticoronavirus’ Anthony Fauci lanzará la primera bola del partido inaugural de Ligas Mayores

A tres días de que inicie la temporada 2020 de las Ligas Mayores, los Nationals de Washington, actuales campeones de la Serie Mundial, anunciaron que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en inglés), sea el invitado de honor en la ceremonia protocolaria de lanzamiento de la primera bola en el estadio de los Nats.

Si bien la designación es acorde a los momentos que se viven en medio de la pandemia, el privilegio de ser honrado con el primer lanzamiento en los partidos inaugurales o encuentros de la Serie Mundial, suele ser para el presidente de los Estados Unidos, cita a la que los mandatarios no han faltado por lo menos una vez durante sus respectivas administraciones desde 1910, por lo que la ausencia de Donald Trump podría representar la primera ocasión en que un presidente no asiste a una ceremonia de este tipo en más de 100 años.

A statement from the Washington Nationals regarding Opening Day. pic.twitter.com/iejxXeAA4V

— Washington Nationals (@Nationals) July 20, 2020