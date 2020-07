Alessandra Rosaldo presume su figura con un coqueto bikini: “Estoy orgullosa de lo que he logrado”

La esposa de Eugenio Derbez mostró orgullosa el cambio de vida que ha logrado durante la cuarentena

Con una imagen en la que posó con un coqueto traje de baño de dos piezas, Alessandra Rosaldo presumió los resultados que le han dejado su nuevo estilo de vida saludable, y aseguró, estar orgullosa de lo que ha logrado.

Durante la cuarentena, la ex vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ decidió unirse a una serie de entrenamientos de la mano de una experta, quien la guió y compartió un método para dejar atrás todo aquello que le impedía disfrutar plenamente su propia vida, tras más de 80 días de disciplina, hoy presume los resultados con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Y entonces un día dejas de pelearte con el proceso, de poner tu atención en tus ‘imperfecciones’, de hablarte feo, de verte con desaprobación y compararte con los demás y te aceptas como eres, como estás y en donde estás. Cambias tu diálogo interno y como dice #CoachM @im_coaching, empiezas a hablarte bonito“, expresó junto a la imagen en la que posó de lo más sonriente con un bikini de estampado floral.

La esposa de Eugenio Derbez dejó ver que el proceso no ha sido fácil, sin embargo, gracias a la constante guía de su coach, Mariana Sánchez-Williams, ha logrado transformar su cuerpo y cambiar algunos aspectos que no le permitían disfrutar su vida por completo.

“Me ha tomado muuuuuuucho tiempo y todavía tengo momentos en los que me vuelvo a pelear con el espejo, pero hoy, 80 bootcamps después, estoy orgullosa de lo que he logrado, de no haberme dado por vencida y de estar transformando mi cuerpo y mi mente poco a poco“, explicó.

Una de las primeras en reaccionar a la publicación fue Aislinn Derbez, quién le dejó varios emojis con ojos de corazón, mientras que el padre de Aitana se unió a los más de 115 mil corazones rojos que consiguió.