Alicia Machado niega que los concursos de belleza sean violencia contra la mujer

Diputadas en México buscan la eliminación de los certámenes

Hace algunas semanas surgió una iniciativa encabezada por diputadas que propone que los certámenes de belleza terminen tras ser considerados como una forma de violencia hacia la mujer y al haber resultado la ganadora del más importante del mundo hace más de dos décadas, Alicia Machado, expresa su opinión al respecto.

La ex Miss Universo señaló que, aunque sí concuerda con que los concursos no deben ser financiados por instituciones gubernamentales para ser llevados a cabo, no cree en la teoría de que fomentan la violencia psicológica hacia el género femenino al crear un estereotipo social, pues considera que hay casos mucho peores.

“Obviamente yo no estoy de acuerdo, yo creo que los certámenes de belleza han ido evolucionando. Siempre han sido una plataforma para que mujeres de todo el mundo pertenezcamos al mundo del espectáculo. Yo no creo que sea ninguna violencia como lo han estado planteando”, dijo Alicia al programa “Venga La Alegría”.

Para finalizar, la actriz señaló que existen deportes sumamente agresivos como el box en el que los participantes se golpean para lograr vencer a su rival y afirmó que no lo considera una disciplina que aporte nada a la sociedad y que, siguiendo la idea central de la iniciativa de los certámenes, éste también tendría que desaparecer.

