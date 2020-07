Cáncer terminal y odio a las mujeres: posibles motivos del suicida que baleó a hijo y esposo de fiscal latina en Nueva Jersey

Roy Den Hollander, abogado hallado muerto ayer en Nueva York luego de ser sospechoso de balear al esposo y el hijo de la fiscal Esther Salas (NJ), padecía cáncer terminal y eso puede haberlo motivado a planear ataques contra juezas que consideraba “feministas”, según las hipótesis que se manejan.

Hollander (72), quien litigó como abogado de los derechos de los hombres, quizá también estuvo involucrado en el asesinato de otro abogado, Marc Angelucci, en California el 11 de julio.

Según testigos, la tarde del domingo pasado se presentó vestido de repartidor de Federal Express al irrumpir en el hogar de Salas en North Brunswick (NJ), donde baleó fatalmente a su hijo Daniel Anderl (20) y dejó herido a su esposo, el también abogado Mark Anderl (63). Luego, huyó.

Ayer, Hollander fue encontrado muerto de un aparente suicidio en el condado Sullivan (NY), a unas dos horas en automóvil desde la casa de Salas.

Horas después el FBI contactó a la jueza principal de Nueva York, Janet DiFiore, para informarle que su nombre y foto fueron encontrados en el auto de Hollander, informó el lunes el New York Times. Los agentes no especificaron si creían que DiFiore era un posible objetivo.

“En uno de sus casos más recientes, (Hollander) se enfrentó abiertamente contra (…) Salas, a quien describió en un libro publicado de 1,700 páginas como una jueza latina perezosa e incompetente nombrada por Obama’”.

Las autoridades también están investigando un posible vínculo con el tiroteo de Angelucci, quien recibió un disparo en su casa de California a principios de este mes, supuestamente por un hombre vestido con un uniforme de Federal Express, similar al reportado el domingo en Nueva Jersey.

Hollander incluso escribió sobre sus fantasías de venganza y su diagnóstico de cáncer en una publicación en línea.

“La mano de la muerte está en mi hombro izquierdo… ya nada importa en esta vida”, escribió en un manifiesto laberíntico. “El único problema con una vida vivida durante mucho tiempo bajo el gobierno de Feminazi es que un hombre termina con tantos enemigos que ni siquiera puede anotar con todos”.

Hollander dijo en enero en un correo electrónico a periodistas que estaba “muriendo dolorosamente por un cáncer metastatizado”.

El abogado era conocido por presentar demandas frívolas y declaraciones misóginas sobre la “violación de los derechos de los hombres por parte de las feministas”, según su portal.

Tuvo un caso reciente frente a Salas, pero se retiró del caso después de su diagnóstico de cáncer, informó el Times.

En 2008 le dijo a ese diario que su ira hacia las feministas se debió a su amargo divorcio de una mujer con la que se había casado en Rusia.

