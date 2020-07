Con bancas separadas y Black Lives Matter: Revelan cómo será la duela donde se jugará la NBA

A nueve días de que el balón vuelva a botar en las duelas con el regreso de la NBA, se han revelado imágenes de la que será la cancha donde se llevarán a cabo los partidos y luce espectacular.

Este martes Malika Andrews, reportera de ESPN especializada en básquetbol, subió a su cuenta de twitter unas fotografías de la cancha donde se jugará el torneo, en donde se puede apreciar las sillas que conformarán las bancas de los equipos, separadas por aproximadamente 1.5 metros de distancia, además de la frase Black Lives Matter pintada sobre la duela.

Here is the NBA restart court in Orlando: the spaced out chairs are the socially distanced bench, Black Lives Matter is written on the court. pic.twitter.com/XGJu1w4QLC

— Malika Andrews (@malika_andrews) July 21, 2020