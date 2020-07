Cuando el ahorro empieza antes de cobrar el salario

Se prepara un modelo que permita acumular capital de forma automática

Una de las cuestiones con las que la Reserva Federal busca elementos para evaluar la situación financiera de las familias es si se tienen problemas al hacer frente a un gasto de $400. En 2019 el 37% contestó si.

En la pandemia se está comprobando cuán necesario es tener un colchón en caso de desempleo o rebaja de salario y que esos cientos de dólares mínimos son eso, un mínimo pero nunca suficiente.

Para ayudar con esta tarea la Oficina de Protección al Consumidor Financiero (CFPB) ha dado su aprobación inicial a un programa modelo de ahorro automático para permitir que las empresas establezcan una vía para canalizar parte del dinero de los ingresos de sus trabajadores a una cuenta bancaria que estos elijan. En caso de que los empleados no lo hagan puede ser determinada por la empresa.

Se trata de un programa similar al programa de ahorro para la jubilación 401k (sin consecuencias o reglas fiscales) que permite que el dinero se vaya a una cuenta antes de que llegue al cheque que cobre el trabajador. Se crea una rutina que ayuda.

No se trataría de un programa obligatorio y de la misma manera que ocurre en el caso del 401k, los empleados pueden optar por no sumarse. Aún no hay muchos detalles sobre su funcionamiento y esta Oficina tiene que darle una aprobación final a este programa.

Al descontar el porcentaje de ahorro y evitar que esta cantidad, la que sea, llegue al bolsillo de los trabajadores, es más fácil ajustar el presupuesto de gasto no contando con la tentación de usar ese capital. Se da por sentado que no se tiene y se deja crecer en la cuenta.

El ahorro automático es una de las maneras con las que se incentivar la preparación de estos. De hecho, algunos bancos están incentivándolo por su cuenta con sus apps al permitir ahorros automáticos de pequeñas cantidades que permite ver, con el tiempo, unos ciertos frutos.

¿Cuánto hay que ahorrar?

En el caso de las emergencias los asesores financieros suelen aconsejar que se ahorre el equivalente a tres meses de gastos normales porque eso es lo que en el pasado se ha tardado en normalizar una situación de tensión financiera cuando se pierde un trabajo y hasta que se encuentra otro.

En las crisis más recientes se ha aconsejado ir más allá de estos tres meses para poder operar con una mayor tranquilidad en tiempos de mayores incertidumbre.

$400 son, simplemente los primeros costos que uno tiene que asegurar para mantener una cierta tranquilidad. Hay que construir a partir de aquí.

Promocionar el ahorro automático es un paso en la dirección correcta pero insuficiente si los salarios no permiten llegar a fin de mes de la forma más humilde. Para muchos trabajadores ya es complicado cubrir todos sus gastos con el salario sin recortar. Es de esperar que muchos de ellos opten por no entrar en programas de este tipo, como no lo hacen en el caso del 401k si no se puede llegar lejos en el calendario con lo que llega en el cheque.