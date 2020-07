Histórico: Gabe Kapler de los Giants de San Francisco se convierte en el primer mánager de Ligas Mayores en arrodillarse en protesta

La temporada de las Ligas Mayores está a punto de iniciar y en el marco de los últimos partidos de preparación de cara al inicio del calendario regular a partir del próximo jueves, Gabe Kapler, timonel de los Giants de San Francisco, anticipó lo que podría ser una imagen recurrente en el béisbol del 2020 al convertirse en el primer mánager en arrodillarse durante el himno estadounidense en apoyo al movimiento antirracista “Black Lives Matter”.

Previo al inicio del primero de dos partidos de pretemporada que disputan los Giants ante los Athletics de Oakland, Kapler, junto al coach de primera base Antoan Richardson, los jardineros Jaylin Davis, Mike Yastrzemski y Austin Slater, así como el infielder Donovan Solano, pusieron su rodilla en el césped en señal de protesta, situación que previamente había sido anunciada a la directiva del equipo.

Members of the @SFGiants kneel during the National Anthem. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/QbvAvCZiEs

“Lo hice para que supieran que que no estaba contento con la forma en la que nuestro país ha manejado la brutalidad policial. Les dije que quería amplificar la voz de la comunidad negra y de las comunidades marginadas”, explicó Kapler al terminar el partido en el que los Giants ganaron 6-2.

"I wanted them to know I wasn’t pleased how our country has handled police brutality. I told them I wanted to amplify their voices & amplify the voice of the Black community & marginalized communities as well.''

Gabe Kapler on decision to kneel during national anthem. #SFGiants pic.twitter.com/zsDJt58OqP

