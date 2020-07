Qué pasa en Portland que lleva más de 50 días de protestas y por qué Trump quiere sofocarlas por la fuerza

Entre nube de gases lacrimógenos y frente a policías armados y encapuchados, apareció completamente desnuda y se sentó en medio de la calle frente a los policías.

La llaman la “Atenea desnuda” y, desde el fin de semana, se ha vuelto un símbolo de las protestas que por más de 50 días han estremecido la ciudad estadounidense de Portland.

Ella, como miles de personas desde mayo pasado, protesta en la ciudad más poblada de Oregon tras la muerte de George Floyd contra el racismo y la brutalidad policial.

Pero desde la semana pasada, las manifestaciones han tomado una nueva dimensión luego de que el gobierno de Donald Trump decidiera desplegar militares en la ciudad sin contar con el permiso de las autoridades locales (mayoritariamente demócratas).

Los cruces entre el gobierno de Oregon y la Casa Blanca se han multiplicado luego de que se denunciara el accionar de agentes enmascarados, en uniforme sin identificación, deteniendo a manifestantes y transportándolos en vehículos tampoco identificados.

Otros, en tanto, han usado gases lacrimógenos y han golpeado a los manifestantes, lo que ha generado una ola de críticas hacia Washington.

“Estas acciones están fuera de control […] Reflejan más las tácticas de un gobierno dirigido por un dictador, no del gobierno de una república democrática constitucional“, escribieron funcionarios locales en una carta de protesta a autoridades federales.

El presidente Trump, por su parte, quien atribuye las protestas tras la muerte de Floyd mientras era arrestado por la policía a “Antifa y la izquierda radical” y se presenta como “el presidente de la ley el orden”, asegura que las tropas buscan proteger a la ciudad y a sus habitantes.

“Estamos tratando de ayudar a Portland, no de hacerle daño. Sus líderes, durante meses, han perdido el control de los anarquistas y agitadores. No toman acciones. Debemos proteger la propiedad federal Y A NUESTRA GENTE. ¡Estos no fueron simplemente manifestantes, son el verdadero problema!”, escribió en Twitter el domingo.

Entre tanto, a lo largo del fin de semana diversos enfrentamientos ocurrieron entre los agentes federales y los manifestantes, mientras crecían los reclamos del gobierno local para que se retiraran de manera inmediata.

La Unión Americana de Libertades Civiles consideró que la disputa entre las autoridades federales y locales ha creado una “crisis constitucional” y cuestionó las formas que han utilizado las autoridades federales para detener los manifestantes y reprimir las protestas.

A lo largo de ya más de 50 días, no han parado las protestas.

Mientras las manifestaciones por la muerte de Floyd decaía en la mayoría del país, en Portland los reclamos, las marchas y los enfrentamientos con la policía no han cesado.

En la última semana, incluso, la situación ha empeorado con la presencia de agentes federales sin identificación, lo que ha multiplicado las denuncias de arrestos, tácticas represivas y de brutalidad policial.

En videos y fotos que se volvieron virales en redes sociales, aparecen oficiales federales, enmascarados y sin identificación, disparando gases lacrimógenos y balas de goma contra las multitudes.

Pero lo que más controversia ha provocado han sido otras grabaciones en las que se les ve detener por la fuerza a manifestantes en las calles y meterlos en vehículos sin identificación, lo que ha generado criticas de organizaciones civiles y autoridades locales.

De acuerdo con la Casa Blanca, el despliegue de tropas busca proteger las propiedades federales de la ciudad y a los ciudadanos ante lo que considera “acciones violentas de la izquierda radical”.

Pese a los reclamos para la retirada de las fuerzas federales, este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que no tenía intenciones de abandonar Portland.

“EL DHS no va a ceder en sus responsabilidades. No estamos escalando las protestas, estamos protegiendo “, dijo a Fox News Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, que calificó a los manifestantes de “mafia violenta” y “anarquistas”.

Las autoridades locales defienden que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas y que los actos violentos reportados obedecen a pequeños grupos de “alborotadores”.

These federal officers (?) just rushed up and arrested someone for no reason pic.twitter.com/xcFVuoMZmN

— Matcha chai (@matcha_chai) July 15, 2020