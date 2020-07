Tras mensajes alarmantes, Kanye West estaría reconsiderando candidatura a la presidencia

Kanye West estaría pensando en abandonar su carrera presidencial a menos de un mes de haberse lanzado como candidato. Después de un supuesto primer rally presidencial que ha dado mucho de que hablar, el rapero expresó sus dudas en Twitter.

“2020 Vision o tal vez ’24“, escribió sembrando la duda de que podría esperar 4 años para volver a lanzarse como candidato presidencial. “Supongo que todos los negros van a votar por Biden, ¿quieren que corra o no?”

West le dejó todo a sus seguidores para que lo alentaran de que paso tomar, si continuar en la carrera presidencial o no.

#2020VISION or maybe ‘24

I guess all black people supposed to vote on Biden? Y’all want me to run on nah??? pic.twitter.com/rwXyAy5mng

— ye (@kanyewest) July 22, 2020