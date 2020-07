Univision: Otro talento más contagiado de COVID-19

Lourdes del Río confirma que le dio positivo

Lamentablemente otro talento más dentro de la cadena Univision confirma que está contagiada de COVID-19. En esta ocasión se trata de la periodista de Noticias Univision, Lourdes Del Río.

La propia Del Río fue la encargada de compartir la información a través de su cuenta de Instagram, en su InstaStory.

Lourdes Del Río, quien es una de las periodistas más respetadas de la cadena y por el público, ha sido una gran activista todo este tiempo sobre los cuidados y repetía hasta el cansancio la importancia del uso de mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia, algo que ella misma hacía cada vez que le tocaba reportar desde la calle para el noticiero.

La periodista explicó que, a diferencia de ella, su esposo había dado negativo, por lo que tomó la medida de aislarse, hasta de sus mascotas, para no contagiar a nadie, y desde su cama exhortó a que nadie baje la guardia y extremen los cuidados, sobre todo en la Florida, donde reside y donde los casos aumentan cada día más.

Lourdes del Río se suma a una preocupante lista de casos dentro de la cadena, específicamente en la sede de Newsport, en Miami. De los nombres conocidos, y que han decidido compartir que están atravesando la enfermedad, son Clarissa Molina, Alan Tacher y Karla Martínez. También hay más casos que la cadena a preservado su identidad y que se trataría de productores y camarógrafos, algunos de ellos ya transitaron la enfermedad y regresaron.

Varias personas que trabajan dentro de la cadena se han contactado con nosotros para expresar su preocupación porque, aunque nos cuentas que si bien están tomando medidas, estas no alcanzarían, ni sería ni tan rigurosas, ni todas las que indica el protocolo:

“Nunca nos toman la fiebre ni al entrar al edificio, ni a los estudios. No nos proveen toallas desinfectantes para que reforcemos la desinfección que hacen los empleados. No todos respetan las distancias, y no todos llevan todo el tiempo sus mascarillas. Los reporteros que salen a la calle tienen que llevar, por ejemplo, sus propios guantes porque no nos dan nada”, nos dijo una fuente que prefiere reservar su identidad pero que asegura que esto mismo lo reportó en recursos humanos.

Nosotros nos comunicamos con Univision, cuando Clarissa Molina compartió que tenía coronavirus, para saber si habían extremado la seguridad y el cuidado de sus empleados y esto fue lo que nos respondieron:

“En Univision, nuestra prioridad principal sigue siendo la salud y seguridad de nuestros empleados, la comunidad y nuestros socios. Trabajamos de cerca con nuestro equipo de Seguridad Global para poner en práctica los estándares y procedimientos establecidos por las diversas agencias gubernamentales nacionales y locales respecto al COVID-19.

Debido al incremento en los casos en la Florida y otros estados del país, reforzamos aún más nuestros esfuerzos para mitigar el riesgo de exposición y transmisión. Seguimos alentando a los empleados que pueden trabajar desde casa que lo hagan hasta nuevo aviso. Nuestras oficinas y estudios se limpian y desinfectan de manera intensiva y profunda a diario. Tenemos un número limitado de empleados por turno y los rotamos para reducir la exposición y contagio potencial. Además, los miembros de nuestro elenco y equipo se hacen la prueba con regularidad y se requiere que todos se pongan mascarilla y guarden una distancia segura.

Continuamos monitoreando activamente la situación en curso y siguiendo los consejos y dirección de funcionarios federales y estatales, y de las agencias de salud”.

