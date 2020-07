Yadhira Carrillo teme que Juan Collado se contagie de COVID-19 en el reclusorio

La actriz asegura que su esposo es un paciente vulnerable, por lo que ella y toda su familia tienen el alma en un hilo desde que entró a prisión hace más un año

Como cada semana desde hace más de un año, Yadhira Carrillo habló con los medios de comunicación durante la última visita que realizó a Juan Collado en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde permanece bajo investigación por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa.

En su encuentro con los reporteros, la actriz compartió que tanto ella, la familia de su esposo y él mismo mantienen los cuidados necesarios para evitar los riesgos de contagio de COVID-19, dentro del penal.

“Entonces imagínate para toda la familia, para mí y para él, saber que en cualquier momento pase cualquier cosa. Todos tenemos el alma en un hilo desde hace un año tan injustamente, pero es tan bien portado, no se mueve de ahí, de su lugar”.

Y debido al gran número de contagios y muertos que hay todos los días, están conscientes del riesgo que corre el abogado, pues es una persona vulnerable debido a los problemas de salud que presenta desde hace varios años: “Ha habido muchísimos contagios de COVID-19 muchos muertos, y sabemos que Juan es un paciente vulnerable porque tiene problemas de pulmón, de corazón, es hipertenso“, y aseguró que pese a esto, él sigue cuidando su salud y lleva un tratamiento adecuado “Ahí la vamos llevando toma sus medicamentos, muchísimo cuidado con el aseo por lo del COVID-19“.

Aunque no ha sido un proceso fácil para ella, la actriz de ‘Palabra de mujer’ confesó que ha tenido días malos en los que no tiene ánimo de salir, sin embargo, siempre encuentra la fuerza para salir adelante: “Hay días muy malos, ayer fue un día muy malo, no tienes energía, etcétera, pero eso nos pasa a todos los seres humanos, no somos máquinas y hay que darnos permiso de sentirse mal a veces“.

Yadhira reveló que enfrentarse a esta prueba de vida los ha unido como pareja mucho más que antes y le da más fuerza para mantenerse a su lado hasta el último día que permanezca en el penal: “Si siempre nos llevamos bien y estuvimos bien, ahora ha alcanzado un nivel precioso de relación y yo como su esposa estaré siempre con él en donde esté ahí estaré y aquí seguiré hasta que él salga“.

En cuanto a los planes que tienen para el día en que finalmente salga de prisión, así respondió ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca:

“Él y yo, y se lo dije, vamos a vivir el aquí y el ahora, porque depende de cada ser humano ser feliz en donde está, no tienes que estar en un lugar en especial para ser feliz“.

Aunque la estrella de televisión no puede hablar mucho de la situación legal, pues eso está únicamente en manos de sus abogados, aseguró que es un hombre íntegro, trabajador y que tiene sus cosas en perfecto orden y es un hombre que toda su vida se ha dedicado a trabajar.