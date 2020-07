Administración Trump enfrentará reto en tribunales por exclusión de indocumentados del censo

Defensores de derechos civiles acusan que la decisión del presidente es inconstitucional

Además generar severas críticas, la orden del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del Censo 2020 enfrentará desafíos legales, tal como ocurrió con sus intenciones de integrar la pregunta de ciudadanía, lo cual fue bloqueado por una decisión de la Corte Suprema en 2019.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) adelantó que refutará el memorando firmado por el mandatario este martes, un desafío que también liderará en paralelo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, según anunció.

ACLU calificó como un acto de intimidación y claramente constitucional la decisión del presidente Trump de evitar el conteo de inmigrantes indocumentados.

“La Constitución exige que todas las personas en los EE.UU. sean contadas en el censo. El presidente Trump no puede elegir. Trató de agregar una pregunta de ciudadanía al censo y perdió en la Corte Suprema”, indicó Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la ACLU. “Su último intento de convertir en armamento el censo para un ataque contra las comunidades inmigrantes será inconstitucional. Lo veremos en la corte y ganaremos nuevamente”.

En julio de 2019, la Corte Suprema decidió en una cerrada votación 5-4 pedir al Gobierno su justificación sobre la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020, lo que derivó en que el presidente Trump indicará que ese cuestionamiento se retiraría, pero amagó con otras formas de conseguir esa información.

En la nueva batalla legal sobre la contabilización de inmigrantes indocumentados se sumó la fiscal neoyorquina James.

“Nadie deja de ser una persona porque carece de documentación. Según la ley, cada persona que resida en los EE.UU. durante el censo, independientemente de su estado (migratorio), debe ser contada”, adelantó. “Vencimos al presidente antes en la corte, y lo desafiaremos una vez más”.

Al rechazo que generó la decisión del presidente Trump se sumó el exvicepresidente Joe Biden, virtual candidato presidencial del Partido Demócrata, quien alertó sobre las divisiones sociales que generará la orden del republicano.

“El objetivo del censo es claro: contar a cada persona. Pero Donald Trump continúa utilizando este proceso necesario para sembrar divisiones y asustar a las comunidades de inmigrantes”, indicó Biden. “No dejaremos que niegue a las comunidades el financiamiento y la representación que se merecen. Porque en Estados Unidos, todos cuentan”.

Este martes, presidente Trump firmó documento “Memorándum sobre la exclusión de extranjeros ilegales de la base de distribución después del Censo 2020”.

“A fin de determinar la nueva distribución de representantes después del Censo de 2020, es política de los Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señala el memorando. “Excluir a estos extranjeros indocumentados de la base de reparto es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno”.

Esfuerzo adicional

No se trata del primer esfuerzo para utilizar el conteo como una forma de excluir o castigar a esa comunidad, ya que a finales de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que compartiría con la Oficina del Censo, que dependen del Departamento de Comercio (DOC), la información de todos los inmigrantes para el conteo 2020, a fin determinar el número de extranjeros legales e indocumentados que viven en los Estados Unidos.

Así lo dio a conocer en un documento emitido el pasado 20 de diciembre, integrado en la Orden Ejecutiva (EO) 13880 “Recopilación de información sobre el estado de ciudadanía en relación con el Censo decenal”, emitida el 11 de julio de 2019.

El DHS confirmó que compartirá varios datos, incluyendo la información de identificación personal (PII) a fin de actualizar los archivos de la persona del Censo 2020; producir el Sistema Estadístico de Votación por Edad y realizar pruebas de modelos de ciudadanía.

La nueva acción del presidente Trump desató severas críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes, como La Colmena.

“El Presidente no puede evitar que se cuente a los inmigrantes”, indicaron Yesenia Mata, directora ejecutiva de La Colmena, y César Vargas, el primer abogado indocumentado de Nueva York, en un comunicado conjunto. “La realidad es que el censo ya está en proceso y no incluye una pregunta sobre documentación (ciudadana) después del fallo de la Corte Suprema, lo que hace que sea prácticamente imposible que no se cuente a los residentes indocumentados”.