Cómo debemos desinfectar nuestro teléfono móvil

El Covid-19 está al acecho, y no hay ninguna medida que sea demasiado cautelosa para enfrentarlo

Ya hay estrategias válidas para enfrentar el Covid-19, y una de ellas es tan sencilla como desinfectar tu teléfono celular para no ser contagiados al tocarlo. A continuación te decimos cómo desinfectar tu teléfono móvil de la manera más óptima posible.

1. Limpiar y desinfectar: dos cosas distintas

Según un artículo de la BBC, hay una diferencia fundamental entre limpiar y desinfectar que ha de tomarse en cuenta al atender las superficies. Dicha diferencia se vincula con el grado en que ellas se encuentren libres de gérmenes, es decir, en su profundidad.

Limpiar consiste básicamente en eliminar la suciedad y reducir el número de gérmenes en una superficie. Por su parte, desinfectar es una eliminación más profunda de dichos gérmenes, y es un proceso que suele darse inmediatamente después de la limpieza.

2. Cómo desinfectar el teléfono móvil

Para desinfectar un teléfono, Apple recomienda hacer uso de toallitas húmedas que contengan un 70% de alcohol isopropílico para las superficies exteriores del teléfono móvil. No es recomendable emplear lejía, que puede generar daños en el móvil.

Durante la desinfección debes evitar ejercer mucha presión sobre la pantalla para no generar grietas sobre ella o daños sobre los circuitos.

En caso de que no cuentes con acceso a estas toallitas húmedas, sería aconsejable que adquieras un protector de pantalla para tu teléfono para que te sea más fácil desinfectar la pantalla, por lo menos.

Desinfectar y limpiar el teléfono móvil no es lo mismo, ni mucho menos tienen el mismo impacto sobre los gérmenes que estén o no allí y que sean capaces de afectar nuestra salud. En razón de esto, saber cómo desinfectar tu teléfono móvil no es una cuestión menor. Y es algo que debes hacer cada vez que hayas tenido contacto con otras superficies, tanto en la calle como en casa.