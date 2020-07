Fuerte sismo en Alaska de magnitud 7,8, cancelan alerta inicial de tsunami

La alerta de tsunami fue cancelada horas después del terremoto que puso en alerta al sur y sureste de Alaska

Un terremoto con una magnitud preliminar de 7,8 sacudió la costa de Alaska la madrugada de hoy miércoles.

El sismo tuvo su epicentro a 60 millas de Perryville, al sureste de Alaska, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

“Cualquier movimiento por debajo de 70 kilómetros se considera un terremoto superficial”, explicó la meteoróloga de la CNN, Allison Chinchar.

Pero esto no quiere decir que no sea grave y la alerta no esté en marcha, ya que según afirman los expertos, los terremotos superficiales pueden provocar mayor daño en comparación con los que son más profundos, independientemente de la fuerza.

Por este motivo, inicialmente se emitió una advertencia de tsunami después del terremoto, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La advertencia afectaba al sur de Alaska y parte de la costa del Pacífico.

No se contempló amenaza para Hawai, Washington, Oregón y California, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Posteriormente, la advertencia de tsunami fue cancelada.

“Todas las advertencias de tsunami y avisos han sido cancelados para la costa de Alaska”, tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los terremotos son más propensos a convertirse en tsunamis si son de gran magnitud y son poco profundos, según el USGS. Los terremotos entre las magnitudes 7,6 a 7,8 tienen el potencial de producir tsunamis destructivos.

La pasada noche hubo miedo, ya que el temblor trajo a la memoria el recuerdo de una tragedia pasada. En 964 partes de Alaska quedaron completamente destruidas por devastador tsunami.