Otra barrera derribada: Alyssa Nakken se convirtió en la primera mujer coach de la historia en un partido de Ligas Mayores

Si bien la pandemia retrasó este momento, a tan solo unos días de que inicie la temporada 2020 del béisbol, Alyssa Nakken, parte del cuerpo técnico de los Giants de San Francisco, se convirtió en la primera mujer coach de la historia en salir al campo en un partido de Ligas Mayores.

Nakken, quien ocupó las funciones como asistente en la primera base, acaparó los reflectores en el marco del duelo entre los Giants y los Athletics de Oakland que tuvo como preámbulo otro histórico momento cuando el mánager de San Francisco, Gabe Kapler, se destacara como el primer manejador del béisbol en la ‘Gran Carpa’ en arrodillarse en apoyo al movimiento “Black Lives Matters” durante la ceremonia del himno de los Estados Unidos.

Alyssa Nakken, the first female coach in MLB history, is coaching first base for the @SFGiants 🙌

