Vuelan a Pittsburgh: Blue Jays de Toronto aterrizan en la ‘Ciudad del Acero’ para jugar de locales

Luego de varios días a la deriva debido a que el gobierno canadiense les negara el permiso para jugar durante la temporada de las Ligas Mayores como medida preventiva para evitar rebrotes de COVID-19, los Blue Jays de Toronto han encontrado estadio para jugar sus partidos de local en la campaña regular reducida de 60 partidos, la cual se jugará a puerta cerrada.

Después de la negativa de las autoridades de Canadá para que los pájaros azules pudieran jugar en el Rogers Centre, el cual también serviría de casa para los peloteros al contar con un hotel adjunto, la directiva de Toronto buscó alternativas priorizando que sus partidos de locales fueran en un inmueble de Ligas Mayores, por lo que la sede de su equipo de sucursales en Buffalo, Nueva York, así como las instalaciones del club en el campo de primavera en Dunedin, Florida, se habían descartado.

