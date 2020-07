Arrestan ’in fraganti’ a policía por tráfico de drogas que causó sobredosis fatal en Nueva York

Joseph Recca, oficial de la policía de Nueva York que presuntamente vendió drogas relacionadas con una sobredosis mortal en Long Island el año pasado, fue arrestado el martes junto con otros dos hombres por tráfico de narcóticos.

“Es obviamente un caso impactante”, dijo el fiscal de distrito del condado Suffolk, Timothy Sini, en una conferencia de prensa ayer ’anunciando el arresto del policía que suma tres años con NYPD.

“Éste es un oficial de policía de Nueva York, que junto con dos co-conspiradores, supuestamente estuvo involucrado en la operación de una red local de distribución de drogas en nuestra comunidad, lo cual es muy inquietante”.

Sini dijo que Michael Sosa (25) supuestamente suministró las píldoras ilícitas a Recca (28), quien luego las vendió al presunto narcotraficante callejero Michael Corbett (53).

Los tres hombres fueron procesados ​​por separado en el Tribunal de Distrito del condado Suffolk por cargos que incluyen conspiración, posesión y venta de una sustancia controlada y venta de una sustancia controlada.

El policía fue detenido poco después de salir de la casa de Sosa la noche del martes, y le descubrieron un compartimento oculto en el tablero de su automóvil que contenía un alijo de píldoras ilegales, incluidas 100 tabletas de hidrocloruro de oxicodona, dijeron las autoridades.

Más tarde, en su casa en West Islip, los investigadores incautaron $10 mil dólares en efectivo y una sustancia que se cree que son esteroides.

Órdenes similares de allanamiento se ejecutaron en la casa de Sosa en Brentwood y en la de Corbett en West Islip, donde los funcionarios incautaron más de $60 mil dólares en efectivo, una “pistola fantasma” sin serial, 376 gramos de narcóticos y parafernalia de drogas.

La investigación fue provocada por la sobredosis fatal del 3 de septiembre de 2019 de un hombre en Long Island que había tomado una combinación mortal de fentanilo, clorhidrato y etanol, acotó New York Post.

Un análisis del teléfono celular de la víctima “reveló que el fallecido estaba recibiendo píldoras de este acusado, Joseph Recca, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York”, dijo la fiscal Kristin Barnes al juez James Saladino en la lectura de cargos.

