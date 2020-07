California reporta récord de muertos por coronavirus en un día

El estado de California sigue sumando nuevos records negativos en torno a la pandemia del coronavirus y anuncia hoy el mayor número de muertes en 24 horas.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó de 157 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del coronavirus.

“Hoy California alcanzó una marca sombría: 157 muertes. Nuestra mayor cifra en un solo día”, aseguró el mandatario regional en la publicación.

Today, CA reached a somber milestone: 157 deaths. Our highest

reported in a single day.

We cannot afford to ignore #COVID19, or simply hope it goes away. We have to take action. TOGETHER.

Wear a mask. Physically distance. Wash your hands.

Your actions can literally save lives.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 23, 2020