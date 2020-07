El atraco fue en Italia: robaron reliquias de Ayrton Senna valuadas en más de $300 mil dólares

Policías del norte de Italia arrestaron a dos hombres que robaron hace algunos días unas reliquias del piloto brasileño Ayrton Senna, triple campeón mundial de Fórmula 1 fallecido en un trágico accidente en el Gran Premio de San Marino 1994, con un valor de unos $330.000 dólares.

El robo ocurrió hace algunos días, pero los carabineri no lo anunciaron para poder realizar mejor las investigaciones y consiguieron este jueves arrestar a dos hombres, de 32 y 31 años, informan los medios italianos.

Los objetos robados incluían trajes de competición, cascos, gorros y sudaderas y pertenecían a un coleccionista que los guardaba en una segunda casa que permanecía mucho tiempo vacía.

Los ladrones entraron en la casa varias veces y fueron arrestados a bordo de un coche afuera del edificio, donde todavía tenían parte de las reliquias.

“La investigación todavía no ha terminado, para entender si el robo había sido pagado por alguien, aunque parece que ha sido algo ocasional”, afirmó el capitán del Cuerpo de Policía de Asti.

