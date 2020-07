Empiezan a borrar imágenes de Redskins y nace el Washington Football Team

Los Redskins son historia en la NFL. El equipo de Washington comenzó el jueves una nueva etapa al anunciar un nuevo nombre temporal: Washington Football Team.

El nombre, que es un tanto similar a los de los equipos de fútbol (Football Team en lugar de Football Club), será utilizado en la temporada de 2020 mientras se elige un nuevo nombre oficial.

“La decisión de usar ‘Washington Football Team’ por esta temporada le da a la franquicia la habilidad de llevar a cabo un proceso a profundidad para rebautizar la marca y poder incluir de manera apropiada las opiniones de jugadores, exjugadores, fans, comunidad y patrocinadores”, dijo el equipo en un comunicado.

El equipo indicó que se dedicará a retirar todas las imágenes y referencias de los Redskins, incluyendo logos, de sus instalaciones. Además, anunció que sus uniformes mantendrán sus colores guinda y oro, pero lógicamente el logo del casco desaparece y en su lugar será colocado el número de cada jugador en color dorado.

It's the uniforms for us 👏 pic.twitter.com/7BGOmSqjMY

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) July 23, 2020