Les falta un millón para amarrar al rival del “Canelo” Álvarez: Entrenador de Callum Smith se quejó de la promotora del púgil

Golden Boy Promotions no ha querido pagarle al británico lo que pide

Cada vez falta menos para el 12 de septiembre, fecha en que “Canelo” Álvarez quiere volver al ring, y su equipo trabaja a marchas forzadas para encontrarle rival. El problema es que parece que no disponen de mucho presupuesto para el oponente, o al menos así lo hizo ver el entrenador de Callum Smith, quien asegura que recibieron una oferta que no los dejó satisfechos.

Al parecer, Smith es la primera opción, luego de que se descartara a los “peces gordos” como Gennady Golovkin y Billy Joe Saunders por la pandemia del coronavirus, ya que un combate de esa magnitud no sería redituable sin ingresos por taquilla; sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Joe Gallagher, el entrenador de Callum, los $5 millones de dólares que les está ofreciendo Golden Boy Promotions no satisfacen sus expectativas, partiendo del supuesto de que “Canelo” cobra alrededor de $40 millones por pelea, por lo que no les parece justo que a ellos sólo les toque una octava parte.

¡¡ SUELDOS MUY DISPARES !! 😱

El entrenador de Smith reveló las bolsas que se pretenden para dicha contienda y asegura que DAZN la quiere si o si. Mira lo que ganaría Canelo y lo que ganaría 'Mundo' Smith 👇🏼https://t.co/tQJrt6wOdr — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) July 21, 2020

“Golden Boy tiene 40 millones de dólares, 35 son para el Canelo, y tienen 5 para el rival”, explicó Gallagher a Boxing Scene.

“Lo hemos dicho, no somos Kovalev, ni Jacobs, que cobraron 11 o 13 millones de dólares. Tampoco somos Billy Joe (Saunders). Nosotros aceptaríamos menos de eso”, agregó.

Pese a que el entrenador asegura que “Canelo” cobrará $40 millones de dólares, Bad Left Hook tiene otros datos, ya que ellos aseguran que sólo tiene $30 millones por un recorte que le llegó debido a la crisis financiera. Ellos mismos revelaron que la suma que pide Callum Smith para aceptar el combate es de $6 millones, es decir, sólo un millón está impidiendo que se cierre un acuerdo hasta el momento, algo que bien podría darse en los próximos días.

Callum Smith leads Canelo sweepstakes, Golovkin trilogy possible for 2021 https://t.co/boXP7s8bCj — Bad Left Hook (@badlefthook) July 22, 2020

Cabe recordar que Callum Smith es para muchos el mejor peleador en las 168 libras, actualmente es el supercampeón de la AMB en la categoría de los supermedianos.