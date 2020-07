Ninel Conde considera que lo que hace Giovanni Medina con su hijo “es un secuestro”

"El Bombón Asesino" podría escribir una novela con su drama, reconoció

El drama de la vida real que vive Ninel Conde al no poder tener a su hijo Emmanuel en casa, además de enfrentar procesos legales contra Giovani Medina y el escándalo, son elementos que pudieran servir para una serie, porque está de miedo que le suceda esto a una madre, consideró la actriz.

“Es 100 por ciento (material) para una serie o un libro, algo tiene que salir de esto porque es una situación en la que, para mí, es un secuestro”, declaró Ninel vía telefónica.

“Desgraciadamente las circunstancias en las que se desarrolló (la salida del menor) para la ley no alcanza a ser catalogado de esa manera, pero digamos que en la práctica sí, para mí fue un secuestro”.

La actriz y cantante relató que un día su ex pareja llegó a su casa por su hijo, como siempre sucedía, pero esta vez ya no quiso regresarlo.

“La mía es una situación que valdría la pena analizarla para ayudar a otras mujeres porque necesitamos leyes más fuertes que nos protejan de los hombres cuando quieren vengarse de nosotras y utilizan a nuestros hijos”, aseguró.

Como el caso de Ninel hay muchos otros en México y a ella le ha tocado enterarse de algunos.

En el proceso legal que enfrenta, el “Bombón Asesino” también ha recibido ataques públicos del padre de su hijo. El más reciente fue que ella prefirió la vida loca que cuidar a sus hijos.

Emmanuel tiene cinco meses que no ha regresado a su casa, con su mamá.

“Lo he visto tres veces en cinco meses. Ha sido muy duro, pero voy a seguir luchando”, expresó.

Se refugia en la música

La música siempre ha tenido un papel protagónico en la vida de Ninel, quien ahora enfrenta momentos difíciles en lo personal, pero está dispuesta a desconectarse de los problemas por llevar emoción a la casa de su público.

La actriz y cantante se prepara para dar a sus fanáticos “Una Noche con Ninel”, su primer concierto vía streaming, programado para el 1 de agosto a través de la plataforma Eticket Live.

“La música siempre ha sido protagonista. Es una inspiración para mí, la mejor manera de expresar mis sentimientos”, indicó Ninel. “Estamos creando un concierto más íntimo, tipo unplugged, primera fila,

“Obviamente tendrá su parte rítmica, de baile y todo, pero vamos a manejar una parte mucho más cercana con el público”, indicó.

Para vivir “Un Noche con Ninel” los precios están accesibles en eticket.mx.

¿Vende pruebas de Covid?

Ninel Conde fue contratada para dar promoción a unas pruebas rápidas de Covid-19.

“Son canadienses, son las mejores y nos está yendo súper bien, así que si a alguien le interesa, vendo cantidades grandes de pruebas de Covid, pruebas rápidas, canadienses, no chinas. Pregúntele a su servilleta”, expresó Ninel en su cuenta de Instagram.

Y aunque pudiera pensarse que es el “Bombón Asesino” quien las vende, aclaró que no es así.

“A mí me contrataron para hacer publicidad a esa situación, pero no las estoy vendiendo, me contrataron para publicitar eso”, aclaró a través de un audio.

