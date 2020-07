¡Se vende el Barça! Más de medio equipo podría estar fuera para la próxima temporada

El Barcelona está listo para enfrentar una nueva realidad, luego de una pésima temporada en Liga y Copa, el Barça se juega su honor en una Champions League que por primera vez en años luce completamente fuera de su alcance, por ello el cambio es inminente en el equipo y podría ser radical.

Muchos nombres se manejan para salir la próxima temporada del equipo culé; algunos podrían sorprender, pero la verdad es que el Barcelona necesita hacer un cambio de raíz y en todas las posiciones.

Algunos de ellos por cuestiones estratégicas, otros por hacer caja o como parte de un canje por alguien más, algunos porque simplemente ya cumplieron su ciclo en el club, aquí te damos la lista de hasta 10 jugadores que podrían dejar al Barça de cara a la 20-21… y podrían ser más.

Neto

El arquero suplente del Barça es considerado prescindible, hay canteranos a su nivel.

Here comes @Neto_Murara , first one out to warm up for #AlavésBarça

Samuel Umtiti

El defensa tuvo una primera temporada de ensueño con el Barça, de ahí ha venido para abajo.

Nelson Semedo

Estupendo lateral que no se ha acomodado con ningún técnico, su calidad es innegable.

Junior Firpo

Le llena el ojo a los directivos del Inter para incluirlo en el trueque por Lautaro Martínez.

Iván Rakitic

Se acabó su ciclo en el Barça y todavía puede conseguir un buen contrato en otro equipo.

Arturo Vidal

Inexplicablemente, el jugador con más fuelle físico del equipo es el que más suena también para salir.

Ousmane Dembélé

Las lesiones han evitado que el francés se integre del todo al equipo y la afición sigue sin entender por qué se pagó lo que se paga´por él.

Martin Braithwaite

El jugador danés llegó de emergencia a sustituir a Luis Suárez, pero… Efectivamente, ya no necesita sustituto.

Rafinha

Cedido al Celta de Vigo, volverá al Barcelona luego de terminar la temporada solo para, seguramente ser negociado nuevamente.

Jean Clair Todibo

El francés está cedido en Alemania con el Schalke 04 y aunque ha insistido que su intención es volver, se ve difícil que eso pase.

2019/2020 😁⚽️. Season done. I want to thank @S04 who gave me this opportunity.

Let's not forget about the Schalke Fans, I wish you all the best for next season 🙏🏽@FCBarcelona stay strong 💪🏽 until the end to win the battle 👊🏽

— Jean-Clair Todibo (@jctodibo) July 4, 2020