Te damos la lista de los 76 desinfectantes para manos que contienen metanol tóxico

El metanol puede causar mareos, visión borrosa, insuficiencia renal, estado de coma y hasta la muerte

Hasta el momento, la Administración de Drogas y Alimentos ha identificado 76 tipos de desinfectantes para manos que pueden contener metanol, el cual puede ser tóxico cuando se aplica a la piel o se ingiere, de acuerdo con People.

A mediados de junio, la FDA enumeró por primera vez nueve productos desinfectantes para manos, todos del fabricante mexicano Eskbiochem SA de CV, los cuales no deben usarse bajo ninguna circunstancia.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el metanol puede ser absorbido en el cuerpo por inhalación, ingestión, contacto con la piel o con los ojos. Si se ingiere, puede causar una variedad de problemas, incluidos dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, insuficiencia renal, estado de coma y hasta la muerte.

La FDA pide a todos los consumidores que hayan estado expuestos a desinfectantes para manos que contienen metanos a buscar tratamiento de inmediato. Asimismo, recomienda que dejen de usar inmediatamente los productos tóxicos de desinfectante para manos y los eliminen en contenedores apropiados para desechos tóxicos, por lo que no se deben verter los productos por el desagüe.

A continuación, te compartimos las 76 marcas de desinfectante para manos que debes evitar:

1–Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol

2–Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%

3–BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

4–BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

5–KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer

6–MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E

7–BLUMEN Advanced Hand Sanitizer

8–BLUMEN Advanced Hand Sanitizer

9–BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe

10–BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

11–BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

12–BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

13–BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

14–BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

15–The Honeykeeper Hand Sanitizer

16–BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear

17–BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer

18–BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe

19–BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender

20–BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol

21–BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol

22–Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol

23–Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol

24–Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer

25–Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus

26–KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer

27–Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer by 4E Brands North America, LLC

28–Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)

29–Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)

30–Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe

31–Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers

32–BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free

33–BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera

34–Assured Aloe

35–bio aaa Advance Hand Sanitizer

35–LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz

36–LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz

37–QualitaMed Hand Sanitizer

38–Product(s)

39–Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced

40–Hand Sanitizer Agavespa Skincare

41–Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare

42–All-Clean Hand Sanitizer

43–Esk Biochem Hand Sanitizer

44–Lavar 70 Gel Hand Sanitizer

45–The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer

46–CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

47–CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol

48–CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol

49–Saniderm Advanced Hand Sanitizer

50–Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol

51–Andy’s Best

52–Andy’s

53–Gelclor

54–NeoNatural

55–Plus Advanced

56–Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer

57–Optimus Instant Hand Sanitizer

58–Optimus Instant Hand Sanitizer

59–Shine and Clean Hand Sanitizer

60–Selecto Hand Sanitizer

61–Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol

62–Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub

63–Mystic Shield Protection hand sanitizer

64–Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer

65–Anti-Bac Hand Sanitizer

66–Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer

67–Cavalry

68–ENLIVEN Hand Sanitizing Gel

69–Lux Eoi Hand Sanitizing Gel

70–Real Clean Keep It Clean

71–Real Clean Hand Sanitizer

72–Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free

73–Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer

74–Hand sanitizer

75–Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%

76–DAESI hand sanitizer

