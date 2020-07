Trump celebra con Mariano Rivera el Opening Day

Sobre el caso de Juan Soto que dio positivo a COVID-19, el mandatario dijo que que no está preocupado

Al no ser invitado a lanzar la primera bola de la temporada en MLB, el presidente Donald Trump decidió celebrar el Opening Day en la Casa Blanca junto a el expelotero Mariano Rivera.

Trump dijo que el regreso de los deportes era “algo muy importante psicológicamente para nuestro país” en medio de la pandemia de coronavirus.

Y sobre el caso de Juan Soto que no estuvo en el encuentro inaugural entre Washington Nationals y New York Yankees por tener COVID-19, el mandatario dijo que que no está preocupado, “van a poder manejarlo”, señaló.

Mientras que Trump y el expitcher panameño hicieron unos lanzamientos en el Jardín de la Casa Blanca.

Después de la ronda con la pelota, Trump, Rivera y los peloteros de ligas infantiles y sus entrenadores se tomaron una fotografía grupal.

